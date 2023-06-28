Окупант готовий отримати поранення, аби потрапити додому, — перехоплення ГУР

Російські окупанти. Фото: AP

Українська розвідка перехопила розмову російського окупанта, в якій він розповідає про своє бажання в будь-який спосіб потрапити додому. Загарбник скаржиться на критичне становище на фронті.

Відповідну розмову ГУР опублікувало у соціальних мережах.

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Перехоплена розмова

— Нехай усі родичі зберуться і їдуть до Брянська до прокуратури пишуть листи, бо об нас — усі повністю вже почали витирати ноги".

— У чаті також тут таке обурення. Писатимемо і, це саме, будемо скаржитися, — це взагалі щось…

— Візьміть, зберіться, напишіть заяву до прокуратури до Брянська! Ми напишемо тут усі заяви, хай теж передають особисто від нас із фронту заяви. І ви пишіть! Чим більше ви напишете, тим більше їх "клацнуть". Пішло друге півріччя на фронті. Запитання вже виникають про ротацію у командування навіть про ротацію військ, що хлопців треба виводити, скільки можна?

Незабаром від цих вибухів голови порозлітаються у всіх. (Доводжу) до вас інформацію, ви не дивуйтеся, якщо зараз особовий склад залишає бронежилети, зброю, виставить руки-ноги в поле, щоб зачепило, щоб виїхати звідси "300"-ми.

Люди морально просто втомилися просто, втомилися, все! Де ця армія, яка має тримати цю смугу? Все, вони вже підійшли ближче до нас, ще ближче! Я не знаю, що надалі почнеться, але просто справа в тому, що ніхто не діє! Але командира роти відпускають у відпустку. Його відправляють додому, бо він просочене Почепське чмо. Йому морду б'ють тут через день. Все, я кажу, вже вистачить, це вже капець, скільки, нахр*н, можна?

Нагадаємо, раніше ГУР перехопило розмову окупанта, де він ділиться порадою, як уникнути мобілізації. Окрім того, загарбник розповів про вражаючу кількість загиблих, про яких не розповідають в Росії.