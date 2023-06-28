Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Окупант готовий отримати поранення, аби потрапити додому, — перехоплення ГУР arrow

Окупант готовий отримати поранення, аби потрапити додому, — перехоплення ГУР

28 червня 2023 19:08
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Окупант готовий отримати поранення, аби потрапити додому, — перехоплення ГУР
Російські окупанти. Фото: AP
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Українська розвідка перехопила розмову російського окупанта, в якій він розповідає про своє бажання в будь-який спосіб потрапити додому. Загарбник скаржиться на критичне становище на фронті.

Відповідну розмову ГУР опублікувало у соціальних мережах.

Читайте також:

Перехоплена розмова 

— Нехай усі родичі зберуться і їдуть до Брянська до прокуратури пишуть листи, бо об нас — усі повністю вже почали витирати ноги".

— У чаті також тут таке обурення. Писатимемо і, це саме, будемо скаржитися, — це взагалі щось…

— Візьміть, зберіться, напишіть заяву до прокуратури до Брянська! Ми напишемо тут усі заяви, хай теж передають особисто від нас із фронту заяви. І ви пишіть! Чим більше ви напишете, тим більше їх "клацнуть". Пішло друге півріччя на фронті. Запитання вже виникають про ротацію у командування навіть про ротацію військ, що хлопців треба виводити, скільки можна?

Незабаром від цих вибухів голови порозлітаються у всіх. (Доводжу) до вас інформацію, ви не дивуйтеся, якщо зараз особовий склад залишає бронежилети, зброю, виставить руки-ноги в поле, щоб зачепило, щоб виїхати звідси "300"-ми.

Люди морально просто втомилися просто, втомилися, все! Де ця армія, яка має тримати цю смугу? Все, вони вже підійшли ближче до нас, ще ближче! Я не знаю, що надалі почнеться, але просто справа в тому, що ніхто не діє! Але командира роти відпускають у відпустку. Його відправляють додому, бо він просочене Почепське чмо. Йому морду б'ють тут через день. Все, я кажу, вже вистачить, це вже капець, скільки, нахр*н, можна?

Нагадаємо, раніше ГУР перехопило розмову окупанта, де він ділиться порадою, як уникнути мобілізації. Окрім того, загарбник розповів про вражаючу кількість загиблих, про яких не розповідають в Росії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

None

Ізраїль — Україна — найсерйозніша криза у відносинах

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Новина з відео

19:57 Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон: коментар адвоката

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз