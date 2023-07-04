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На півдні Запорізької області вибухи: відомо про влучання у російські склади

4 липня 2023 11:33
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
На півдні Запорізької області вибухи: відомо про влучання у російські склади
На місці "прильоту" в Якимівці. Фото: соцмережі
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У тимчасово окупованому селищу Якимівка на півдні Запорізької області пролунало кілька вибухів. Причиною вибухів стали удари української армії по російських складах.

Про це повідомляє місцеве видання "Ріа-Мелітополь".

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Вибухи у Якимівці

У селищі Якимівка, що на півдні Запорізької області, пролунало кілька вибухів.

Вибухи у Якимівці
Вибухи у Якимівці

Український офіцер Анатолій Штефан (позивний "Штірліц") підтвердив факт удару Збройних сил України по Якимівці.

Він заявив про щонайменше два "прильоти" по території російських складів.

Анатолій Штефан про удари по складах в Якимівці
Анатолій Штефан про удари по складах в Якимівці

Фото з місця "прильоту"

Згодом у мережі з’явилися фотографії зруйнованих складів, які використовували окупанти.

В одному із них триває пожежа.

Удар по Якимівці
Удар по Якимівці
Обстріляні російські склади в Якимівці
Обстріляні російські склади в Якимівці
Вибух у Якимівці
Вибух у Якимівці

Нагадаємо, що окупанти раніше планували затопити поля в Якимівському районі, аби пригальмувати контрнаступ Збройних сил України.

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