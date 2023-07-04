На півдні Запорізької області вибухи: відомо про влучання у російські склади
У тимчасово окупованому селищу Якимівка на півдні Запорізької області пролунало кілька вибухів. Причиною вибухів стали удари української армії по російських складах.
Про це повідомляє місцеве видання "Ріа-Мелітополь".
Вибухи у Якимівці
У селищі Якимівка, що на півдні Запорізької області, пролунало кілька вибухів.
Український офіцер Анатолій Штефан (позивний "Штірліц") підтвердив факт удару Збройних сил України по Якимівці.
Він заявив про щонайменше два "прильоти" по території російських складів.
Фото з місця "прильоту"
Згодом у мережі з’явилися фотографії зруйнованих складів, які використовували окупанти.
В одному із них триває пожежа.
Нагадаємо, що окупанти раніше планували затопити поля в Якимівському районі, аби пригальмувати контрнаступ Збройних сил України.