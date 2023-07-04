На юге Запорожской области взрывы: известно о попадании в российские склады

На месте "прилета" в Акимовке. Фото: соцсети

Во временно оккупированном поселке Акимовка на юге Запорожской области прогремели несколько взрывов. Причиной взрывов послужили удары украинской армии по российским составам.

Об этом сообщает местное издание "Ріа-Мелітополь".

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Взрывы в Акимовке

В поселке Акимовка на юге Запорожской области раздалось несколько взрывов.

Взрывы в Акимовке

Украинский офицер Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") подтвердил факт удара Вооруженных сил Украины по Акимовке.

Он заявил о минимум двух "прилетах" по территории российских складов.

Анатолий Штефан об ударах по складам в Акимовке

Фото с места "прилета"

Впоследствии в сети появились фотографии разрушенных складов, которые использовали оккупанты.

В одном из них идет пожар.

Удар по Акимовке

Обстрелянные российские склады в Акимовке

Взрыв в Акимовке

Напомним, что оккупанты ранее планировали затопить поля в Акимовском районе, чтобы притормозить контрнаступление Вооруженных сил Украины.