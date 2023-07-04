На юге Запорожской области взрывы: известно о попадании в российские склады
Во временно оккупированном поселке Акимовка на юге Запорожской области прогремели несколько взрывов. Причиной взрывов послужили удары украинской армии по российским составам.
Об этом сообщает местное издание "Ріа-Мелітополь".
Взрывы в Акимовке
В поселке Акимовка на юге Запорожской области раздалось несколько взрывов.
Украинский офицер Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") подтвердил факт удара Вооруженных сил Украины по Акимовке.
Он заявил о минимум двух "прилетах" по территории российских складов.
Фото с места "прилета"
Впоследствии в сети появились фотографии разрушенных складов, которые использовали оккупанты.
В одном из них идет пожар.
Напомним, что оккупанты ранее планировали затопить поля в Акимовском районе, чтобы притормозить контрнаступление Вооруженных сил Украины.