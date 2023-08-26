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На півдні ЗСУ мають просування, проте ситуація залишається напруженою, — Гуменюк

26 серпня 2023 13:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На півдні ЗСУ мають просування
Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Ситуація на південному напрямку, попри щоденні успіхи з боку України, залишається важкою та напруженою. Проте ЗСУ продовжують "допікати" окупантів і створюють їм логістичні проблеми.

Про це на брифінгу повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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"Окупантам припікає на півдні, їм наразі не дуже затишно на Херсонському напрямку. Тому що ті самі російські блогери волають про те, що у їхньої армії наразі суттєве незабезпечення і їхні військові сили потерпають від утиску збоку ЗСУ. Їм дошкуляє наша контрбатарейна боротьба", — сказала Гуменюк.

Зазначимо, що наразі триває потужне вибиття росіян з тих позицій, які вони намагалися опанувати після відходу великої води, яку самі ж спровокували, підірвавши нашу Каховську ГЕС. 

"Кожного дня знищуються десятки росіян та їхній "потужний" річковий недофлот, на якому вони намагаються маневрувати між островами", — зауважила Наталя Гуменюк. 

Також речниця "Півдня" наголосила, що ініціатива на південній ділянці фронту вже давно перейшла на бік воїнів ЗСУ. І всі дії наших Сил оборони для окупантів залишається невідомою.

"Наші дії залишаються для них сюрпризом. Сподіваюсь, дуже неприємним. Проте просування Сили оборони Україні мають кожного дня, чим і наближають нас до перемоги", — додала військова. 

Нагадаємо, вже з'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 26 серпня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

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