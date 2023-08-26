На юге ВСУ имеют продвижение

Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Ситуация на южном направлении, несмотря на ежедневные успехи Украины, остается тяжелой и напряженной. Однако ВСУ продолжают "допекать" оккупантов и создают им логистические проблемы.

Об этом на брифинге сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Оккупантам прижигает на юге, им пока не очень уютно на Херсонском направлении. Потому что те же российские блоггеры взывают о том, что в их армии сейчас существенное необеспечение и их военные силы страдают от притеснения ВСУ. Их донимает наша контрбатарейная борьба", — сказала Гуменюк.

Отметим, что в настоящее время идет мощное избиение россиян с тех позиций, которые они пытались овладеть после ухода большой воды, которую сами же спровоцировали, взорвав нашу Каховскую ГЭС.

"Каждый день уничтожаются десятки россиян и их "мощный" речной недофлот, на котором они пытаются маневрировать между островами", — отметила Наталья Гуменюк.

Также пресс-секретарь "Юга" подчеркнула, что инициатива на южном участке фронта уже давно перешла на сторону воинов ВСУ. И все действия наших сил обороны для оккупантов остаются неизвестными.

"Наши действия остаются для них сюрпризом. Надеюсь, очень неприятным. Однако у продвижения Силы обороны Украины каждый день, чем и приближают нас к победе", — добавила военная.

Напомним, уже появились актуальные карты боевых действий на утро 26 августа от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.