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На півночі Криму окупанти зайнялися фільтрацією і допитами мирного населення, — Генштаб

30 березня 2023 07:20
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Окупанти в захопленому українському Криму
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У Красноперекопську, що на півночі окупованої АР Крим, представники ФСБ росії почали процес тотальної фільтрації. Під час цього процесу відбуваються численні допити, побиття цивільного населення тощо.

Про це повідомляє у традиційному ранковому зведенні з театру воєнних дій Генеральний штаб Збройних сил України.

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Тиск на українців у Криму

Як стало відомо українській стороні, російські окупанти продовжують порушувати права людини в окупованому Криму.

Зокрема, йдеться про тиск на громадян України.

Фільтрація і допити

Так, у місті Красноперекопськ, що розташоване на півночі Кримського півострова, неподалік адмінмежі з Херсонською областю, працівники Федеральної служби безпеки російської федерації розпочали активні контррозвідувальні заходи.

В ході тотальних фільтраційних заходів окупанти проводять численні допити, змушуючи мирних мешканців роздягатися.

Також відомо про факти побиття ФСБшниками цивільного населення.

Нагадаємо, що у лютому в Красноперекопську та сусідніх населених пунктах окупаційна “адміністрація” Криму оголосила "високий рівень терористичної загрози".

Фото з відкритих джерел

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