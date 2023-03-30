На севере Крыма оккупанты занялись фильтрацией и допросами мирного населения, — Генштаб

Оккупанты в захваченном украинском Крыму

В Красноперекопске, на севере оккупированной АР Крым, представители ФСБ россии начали процесс тотальной фильтрации. В ходе этого процесса проходят многочисленные допросы, избиения гражданского населения и т.д.

Об этом сообщает в традиционном утреннем своде с театра военных действий Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Давление на украинцев в Крыму

Как стало известно украинской стороне, российские оккупанты продолжают нарушать права человека в оккупированном Крыму.

В частности, речь идет о давлении на граждан Украины.

Фильтрация и допросы

Так, в городе Красноперекопске, расположенном на севере Крымского полуострова, неподалеку от админграницы с Херсонской областью, работники Федеральной службы безопасности российской федерации приступили к активным контрразведывательным мерам.

В ходе тотальных фильтрационных мероприятий оккупанты проводят многочисленные допросы, заставляя мирных жителей раздеваться.

Также известно о фактах избиения ФСБшниками гражданского населения.

Напомним, что в феврале в Красноперекопске и соседних населенных пунктах оккупационная "администрация" Крыма объявила "высокий уровень террористической угрозы".

Фото из открытых источников