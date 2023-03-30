На севере Крыма оккупанты занялись фильтрацией и допросами мирного населения, — Генштаб
В Красноперекопске, на севере оккупированной АР Крым, представители ФСБ россии начали процесс тотальной фильтрации. В ходе этого процесса проходят многочисленные допросы, избиения гражданского населения и т.д.
Об этом сообщает в традиционном утреннем своде с театра военных действий Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
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Давление на украинцев в Крыму
Как стало известно украинской стороне, российские оккупанты продолжают нарушать права человека в оккупированном Крыму.
В частности, речь идет о давлении на граждан Украины.
Фильтрация и допросы
Так, в городе Красноперекопске, расположенном на севере Крымского полуострова, неподалеку от админграницы с Херсонской областью, работники Федеральной службы безопасности российской федерации приступили к активным контрразведывательным мерам.
В ходе тотальных фильтрационных мероприятий оккупанты проводят многочисленные допросы, заставляя мирных жителей раздеваться.
Также известно о фактах избиения ФСБшниками гражданского населения.
Напомним, что в феврале в Красноперекопске и соседних населенных пунктах оккупационная "администрация" Крыма объявила "высокий уровень террористической угрозы".
Фото из открытых источников