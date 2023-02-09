Кримська окупаційна влада оголосила на півострові жовтий рівень загрози

ФСБ рф відтепер контролюватиме переміщення усіх людей в Криму

Окупаційна "влада" оголосила в частині Криму високий рівень терористичної загрози. На думку української розвідки, це може свідчити про можливість війни на півострові.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Високий рівень терористичної безпеки

Кримська "адміністрація" та окупаційна філія ФСБ рф на півострові оголосили про встановлення "високого (жовтого) рівня терористичної загрози" на частині території Криму.

Йдеться про такі населені пункти, як Армянськ, Джанкой, Керч, Красноперекопськ і про Джанкойський, Красноперекопський і Ленінський (Єдикуйський) райони окупованої Автономної Республіки Крим.

Цей же рівень був оголошений на об’єктах окупаційних "міністерств" транспорту, житлово-комунального господарства, охорони здоров’я, палива та енергетики, промислової політики та "комітету" з водного господарства та меліорації.

Строк дії цього рівня заходів, пов’язаних із запровадженням цього стану, необмежений.

Що відбуватиметься в "жовтому" Криму

Згідно із рішенням окупаційної "влади", підрозділи ФСБ мають посилити контроль за пересуванням транспорту по території Кримського півострова.

Також буде в посиленому форматі контролюватися переміщення у Криму усього місцевого та прибулого населення. Навіть тимчасове місце перебування відтепер необхідно реєструвати у відповідних окупаційних структурах.

Підготовка рятувальних служб і медичних закладів

Окупаційна "влада" наказала підрозділам рятувальних служб провести ревізію спеціалізованого обладнання, яке потрібне для "рятувальних операцій".

Лікарні ж мають підготувати додаткові місця для надання екстреної допомоги та евакуації.

Що це все означає

В ГУР зазначили, що ці заходи є можливою підготовкою до війни на території Кримського півострова.

"Також це може свідчити про можливість здійснення провокацій з боку російських спецслужб щодо мирного населення півострова з подальшим перекладанням відповідальності на Україну", — йдеться у повідомленні української розвідки.

Нагадаємо, що заступник голови Радбезу рф Дмитро Медведєв натякнув Україні на ядерний удар у разі повернення Криму.

Фото з відкритих джерел