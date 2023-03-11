​​​​​​​На півночі Мелітополя пролунали понад десять вибухів

Російські пропагандисти стверджують, що це ППО, місцеві жителі чекають на наступ ЗСУ

Вранці 11 березня на північному заході Мелітополя сталося понад десять потужних вибухів. Пропагандисти заявляють, що це робота ППО, але містяни їм не вірять і чекають на українську армію.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Вибухи у Мелітополі

За словами Івана Федорова, вранці 11 березня у Мелітополі чули понад десяток потужних вибухів.

Вибухи орієнтовно сталися на північному заході міста, з боку траси на Запоріжжя.

Що говорять містяни й окупанти

Місцеве видання “Ріа-Мелітополь” повідомило на своєму Telegram-каналі про те, що велика кількість мешканців Мелітополя сприйняла ці вибухи, як початок наступу Збройних сил України на позиції російських окупантів.

Російські пропагандисти в Мелітополі близько години не коментували ранкові вибухи.

Пізніше ж вони почали заявляти, нібито це була лише робота російської протиповітряної оборони.

Нагадаємо, раніше Іван Федоров повідомляв, що у Мелітополі окупанти розміщують свої військові бази та установки ППО поблизу житлових кварталів. Таким чином загарбники ховаються за спинами мирних жителів.

Фото з російських ЗМІ