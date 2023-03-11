На півночі Мелітополя пролунали понад десять вибухів
Вранці 11 березня на північному заході Мелітополя сталося понад десять потужних вибухів. Пропагандисти заявляють, що це робота ППО, але містяни їм не вірять і чекають на українську армію.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі міський голова Мелітополя Іван Федоров.
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Вибухи у Мелітополі
За словами Івана Федорова, вранці 11 березня у Мелітополі чули понад десяток потужних вибухів.
Вибухи орієнтовно сталися на північному заході міста, з боку траси на Запоріжжя.
Що говорять містяни й окупанти
Місцеве видання “Ріа-Мелітополь” повідомило на своєму Telegram-каналі про те, що велика кількість мешканців Мелітополя сприйняла ці вибухи, як початок наступу Збройних сил України на позиції російських окупантів.
Російські пропагандисти в Мелітополі близько години не коментували ранкові вибухи.
Пізніше ж вони почали заявляти, нібито це була лише робота російської протиповітряної оборони.
Нагадаємо, раніше Іван Федоров повідомляв, що у Мелітополі окупанти розміщують свої військові бази та установки ППО поблизу житлових кварталів. Таким чином загарбники ховаються за спинами мирних жителів.
Фото з російських ЗМІ