Ховаються за спинами мирних жителів — у Мелітополі окупанти розміщують військові бази біля будинків

Іван Федоров

У Мелітополі окупанти розміщують свої військові бази та установки ППО поблизу житлових кварталів. Таким чином загарбники ховаються за спинами мирних жителів.

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону.

Окупанти ховаються за спинами мирних жителів

"Російська армія з 2014 року веде в Україні тактику підлої війни, ховаючись за спинами мирних жителів. На жаль, Мелітополь не став винятком. Сьогодні рашисти розміщують свої установки ППО поблизу житлових кварталів, ховаючись за спинами мирних жителів", — розповів Федоров.

Міський голова Мелітополя також навів кілька прикладів підлої тактики ведення бойових дій противником..

"Вони розмістилися в будівлі колишнього ПТУ №24, що стоїть посеред багатоповерхівок. Присутні окупанти і на території трикотажної фабрики, яка оточена житловими будинками. Вони розташувалися поруч із Центральним ринком, де дуже велике скупчення людей протягом дня. Крім того, вони розміщуються у школах і дитячих садочках по місту та Мелітопольському району, прикриваючись не тільки дорослими, а й дітьми", — пояснив Іван Федоров.

Нагадаємо, мешканці Мелітопольського району скаржаться на жорстоку поведінку російських окупантів, які не лише захопили територію, а й залишили по собі бруд та хаос. Вони стверджують, що військові росії не тільки захопили житло, але й використовували його як туалет.