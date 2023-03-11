На севере Мелитополя прогремели более десяти взрывов
Утром 11 марта на северо-западе Мелитополя произошло более десяти мощных взрывов. Пропагандисты заявляют, что это работа ПВО, но горожане им не верят и ждут украинской армии.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале городской голова Мелитополя Иван Федоров.
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Взрывы в Мелитополе
По словам Ивана Федорова, утром 11 марта в Мелитополе слышали более десяти мощных взрывов.
Взрывы ориентировочно произошли на северо-западе города, со стороны трассы в Запорожье.
Что говорят горожане и оккупанты
Местное издание "Риа-Мелитополь" сообщило на своем Telegram-канале о том, что большое количество жителей Мелитополя восприняло эти взрывы как начало наступления Вооруженных сил Украины на позиции российских оккупантов.
Российские пропагандисты в Мелитополе около часа не комментировали утренние взрывы.
Позже они начали заявлять, будто это была лишь работа российской противовоздушной обороны.
Напомним, ранее Иван Федоров сообщал, что в Мелитополе оккупанты размещают свои военные базы и установки ПВО вблизи жилых кварталов. Таким образом, захватчики прячутся за спинами мирных жителей.
Фото из российских СМИ