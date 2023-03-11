На севере Мелитополя прогремели более десяти взрывов

Российские пропагандисты утверждают, что это ПВО, местные жители ждут наступление ВСУ

Утром 11 марта на северо-западе Мелитополя произошло более десяти мощных взрывов. Пропагандисты заявляют, что это работа ПВО, но горожане им не верят и ждут украинской армии.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Взрывы в Мелитополе

По словам Ивана Федорова, утром 11 марта в Мелитополе слышали более десяти мощных взрывов.

Взрывы ориентировочно произошли на северо-западе города, со стороны трассы в Запорожье.

Что говорят горожане и оккупанты

Местное издание "Риа-Мелитополь" сообщило на своем Telegram-канале о том, что большое количество жителей Мелитополя восприняло эти взрывы как начало наступления Вооруженных сил Украины на позиции российских оккупантов.

Российские пропагандисты в Мелитополе около часа не комментировали утренние взрывы.

Позже они начали заявлять, будто это была лишь работа российской противовоздушной обороны.

Напомним, ранее Иван Федоров сообщал, что в Мелитополе оккупанты размещают свои военные базы и установки ПВО вблизи жилых кварталов. Таким образом, захватчики прячутся за спинами мирных жителей.

Фото из российских СМИ