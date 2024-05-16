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На півночі Вовчанська росіяни беруть в полон і розстрілюють місцевих жителів, — Клименко

16 травня 2024 15:20
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Степан Гафтко
редактор
У Вовчанську росіяни беруть жителів в полон
Місцевий житель у зруйнованому Вовчанську. Фото: Українська правда
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

У північній частині міста Вовчанськ, де зараз йдуть активні бойові дії, росіяни не дозволяють мирним жителям евакуюватися та заганяють їх у підвали і беруть в полон. Раніше українські поліцейські попри обстріли евакуювали місцеве населення.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у своєму Telegram в четвер, 16 травня.

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"У північній частині Вовчанська, де йдуть активні бойові дії, російські військові беруть цивільних мешканців у полон. До сьогоднішнього дня на тій ділянці також тривала евакуація – Національна поліція України не припиняла вивозити людей попри всі загрози та під обстрілами", — написав Клименко.

Клименко
Допис Клименка у Telegram

За словами чиновника, зараз у місті росіяни затримують мешканців та не дозволяють їм евакуюватися. Вже відомо про перші розстріли цивільних українців у Вовчанську.

"Евакуаційні групи Національної поліції України продовжують працювати у Вовчанську попри інтенсивні бойові зіткнення та намагаються забезпечити подальшу евакуацію людей", — додав у дописі Клименко. 

Раніше повідомлялось, що сили оборони України намагаються стабілізувати ситуацію у місті Вовчанськ на Харківщині, куди зайшли окупанти. 

У місті, не дивлячись на інтенсивні обстріли та стрілецькі бої на вулицях, евакуюють жителів

росіяни
Україна
армія
Харківська область
війна в Україні
атака

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