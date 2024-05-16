У Вовчанську росіяни беруть жителів в полон

Місцевий житель у зруйнованому Вовчанську. Фото: Українська правда

У північній частині міста Вовчанськ, де зараз йдуть активні бойові дії, росіяни не дозволяють мирним жителям евакуюватися та заганяють їх у підвали і беруть в полон. Раніше українські поліцейські попри обстріли евакуювали місцеве населення.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у своєму Telegram в четвер, 16 травня.

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"У північній частині Вовчанська, де йдуть активні бойові дії, російські військові беруть цивільних мешканців у полон. До сьогоднішнього дня на тій ділянці також тривала евакуація – Національна поліція України не припиняла вивозити людей попри всі загрози та під обстрілами", — написав Клименко.

Допис Клименка у Telegram

За словами чиновника, зараз у місті росіяни затримують мешканців та не дозволяють їм евакуюватися. Вже відомо про перші розстріли цивільних українців у Вовчанську.

"Евакуаційні групи Національної поліції України продовжують працювати у Вовчанську попри інтенсивні бойові зіткнення та намагаються забезпечити подальшу евакуацію людей", — додав у дописі Клименко.

Раніше повідомлялось, що сили оборони України намагаються стабілізувати ситуацію у місті Вовчанськ на Харківщині, куди зайшли окупанти.

У місті, не дивлячись на інтенсивні обстріли та стрілецькі бої на вулицях, евакуюють жителів.