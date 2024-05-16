Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow На севере Волчанска россияне берут в плен и расстреливают местных жителей, — Клименко arrow

На севере Волчанска россияне берут в плен и расстреливают местных жителей, — Клименко

16 мая 2024 15:20
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
В Волчанске россияне берут жителей в плен
Местный житель в разрушенном Волчанске. Фото: Украинская правда
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

В северной части города Волчанск, где сейчас идут активные боевые действия, россияне не позволяют мирным жителям эвакуироваться и загоняют их в подвалы и берут в плен. Ранее украинские полицейские, несмотря на обстрелы, эвакуировали местное население.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в своем Telegram в четверг, 16 мая.

Читайте также:

Ситуация в Волчанске и задержание мирных жителей

"В северной части Волчанска, где идут активные боевые действия, российские военные берут гражданских жителей в плен. До сегодняшнего дня на том участке также продолжалась эвакуация — Национальная полиция Украины не прекращала вывозить людей несмотря на все угрозы и под обстрелами", — написал Клименко.

Клименко
Сообщение Клименко в Telegram

По словам чиновника, сейчас в городе россияне задерживают жителей и не разрешают им эвакуироваться. Уже известно о первых расстрелах гражданских украинцев в Волчанске.

"Эвакуационные группы Национальной полиции Украины продолжают работать в Волчанске, несмотря на интенсивные боевые столкновения, и пытаются обеспечить дальнейшую эвакуацию людей", — добавил в сообщении Клименко.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины пытаются стабилизировать ситуацию в городе Волчанск в Харьковской области, куда вошли оккупанты.

В городе, несмотря на интенсивные обстрелы и стрелковые бои на улицах, эвакуируют жителей.

россияне
Украина
армия
Харьковская область
война в Украине
атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников