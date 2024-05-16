В Волчанске россияне берут жителей в плен

Местный житель в разрушенном Волчанске. Фото: Украинская правда

В северной части города Волчанск, где сейчас идут активные боевые действия, россияне не позволяют мирным жителям эвакуироваться и загоняют их в подвалы и берут в плен. Ранее украинские полицейские, несмотря на обстрелы, эвакуировали местное население.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в своем Telegram в четверг, 16 мая.

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"В северной части Волчанска, где идут активные боевые действия, российские военные берут гражданских жителей в плен. До сегодняшнего дня на том участке также продолжалась эвакуация — Национальная полиция Украины не прекращала вывозить людей несмотря на все угрозы и под обстрелами", — написал Клименко.

Сообщение Клименко в Telegram

По словам чиновника, сейчас в городе россияне задерживают жителей и не разрешают им эвакуироваться. Уже известно о первых расстрелах гражданских украинцев в Волчанске.

"Эвакуационные группы Национальной полиции Украины продолжают работать в Волчанске, несмотря на интенсивные боевые столкновения, и пытаются обеспечить дальнейшую эвакуацию людей", — добавил в сообщении Клименко.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины пытаются стабилизировать ситуацию в городе Волчанск в Харьковской области, куда вошли оккупанты.

В городе, несмотря на интенсивные обстрелы и стрелковые бои на улицах, эвакуируют жителей.