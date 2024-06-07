Россияне обстреляли Полтавскую область

В Полтавской области раздавались взрывы — в ОВА сообщили о пострадавшей
В Полтавской области российские захватчики обстреляли гражданскую инфраструктуру. В результате вражеского удара случилось попадание в частный дом, пострадала женщина.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин в пятницу, 7 июня.
Удары врага по Полтавщине
Российские захватчики обстреляли гражданскую инфраструктуру в Полтавском районе области. По предварительной информации есть попадание в частный дом, где жили гражданские люди.
Впоследствии Пронин рассказал, что из-под завалов разрушенного дома спасли женщину. Ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, обломки повредили окрестные дома.
Напомним, ночью 7 мая по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за пусков ракет с бомбардировщиков Ту-95.
Также мы сообщали, что поздно вечером в четверг, 6 июня, раздались взрывы в Одессе. Город оказался под атакой вражеских беспилотников. Работало ПВО.
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