На Полтавщині у Лубенській громаді чутно звуки вибухів — що відомо
У Полтавській області у Лубенській громаді чутно звуки вибухів. Подробиці з'ясовуються.
Про це повідомляє Суспільне Полтава.
Повітряна тривога на Полтавщині
"У Лубенській громаді, що на Полтавщині, чутно звуки вибухів. Про це Суспільному повідомили місцеві жителі. На території Полтавщини триває повітряна тривога", — говориться у повідомленні.
Повітряна тривога в Україні
В ряді областей України оголошено повітряну тривогу. Повідомляється про запуск БПЛА Shahed-136 та балістичну загрозу. Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
Де оголошено повітряну тривогу
Наразі існує загроза для Житомирської, Київської, Полтавської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Миколаївської областей, а також міста Києва.
Також повідомляється, що на Дніпропетровщині було знищено два дрони Shahed-136. Ще один БПЛА фіксують у Кіровоградській області.
Нагадаємо, що раніше потужні вибухи пролунали після опівночі 31 жовтня у Миргороді на Полтавщині. Повітряна тривога була оголошена в регіоні.
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