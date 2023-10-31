На Полтавщині у Лубенській громаді чутно звуки вибухів — що відомо

Вибух. Фото ілюстративне

У Полтавській області у Лубенській громаді чутно звуки вибухів. Подробиці з'ясовуються.

Про це повідомляє Суспільне Полтава.

Читайте також:

Повітряна тривога на Полтавщині

"У Лубенській громаді, що на Полтавщині, чутно звуки вибухів. Про це Суспільному повідомили місцеві жителі. На території Полтавщини триває повітряна тривога", — говориться у повідомленні.

Вибух у Лубенській громаді. Фото: Скриншот

Повітряна тривога в Україні

В ряді областей України оголошено повітряну тривогу. Повідомляється про запуск БПЛА Shahed-136 та балістичну загрозу. Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Джерело: Telegram

Джерело: Telegram

Джерело: Telegram

Де оголошено повітряну тривогу

Наразі існує загроза для Житомирської, Київської, Полтавської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Миколаївської областей, а також міста Києва.

Також повідомляється, що на Дніпропетровщині було знищено два дрони Shahed-136. Ще один БПЛА фіксують у Кіровоградській області.

Нагадаємо, що раніше потужні вибухи пролунали після опівночі 31 жовтня у Миргороді на Полтавщині. Повітряна тривога була оголошена в регіоні.