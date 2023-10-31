В Кривом Роге раздался взрыв
31 октября 2023 11:17
обновлено: 11:43
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В Кривом Роге Днепропетровской области раздался взрыв. Это произошло сегодня днем, 31 октября.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.
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Звук взрыва был слышен около 11:10.
Сейчас карта тревог имеет следующий вид:
Обновлено 11:40. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук рассказал, что над Криворожским районом сбили вражеский беспилотник.
"Спасибо защитникам и защитницам неба с Воздушного командования "Восток"! Лучшие!" — добавил он.
Напомним, сегодня, 31 октября, около 10.:55 в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Украинцев предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.
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