В Кривом Роге раздался взрыв

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В Кривом Роге Днепропетровской области раздался взрыв. Это произошло сегодня днем, 31 октября.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Звук взрыва был слышен около 11:10.

Пост мониторингового Telegram-канала. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог имеет следующий вид:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 11:40. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук рассказал, что над Криворожским районом сбили вражеский беспилотник.

"Спасибо защитникам и защитницам неба с Воздушного командования "Восток"! Лучшие!" — добавил он.

Пост главы Днепропетровского областного совета. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 31 октября, около 10.:55 в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Украинцев предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.