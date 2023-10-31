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В Кривом Роге раздался взрыв

31 октября 2023 11:17
обновлено: 11:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Кривом Роге раздался взрыв
Срочная новость
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Кривом Роге Днепропетровской области раздался взрыв. Это произошло сегодня днем, 31 октября.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Взрыв в Кривом Роге

Звук взрыва был слышен около 11:10.

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Пост мониторингового Telegram-канала. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог имеет следующий вид:

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Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 11:40. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук рассказал, что над Криворожским районом сбили вражеский беспилотник.

"Спасибо защитникам и защитницам неба с Воздушного командования "Восток"! Лучшие!" — добавил он.

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Пост главы Днепропетровского областного совета. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 31 октября, около 10.:55 в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Украинцев предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

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