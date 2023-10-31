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В Україні повітряна тривога — загроза ракетних обстрілів

31 жовтня 2023 10:59
оновлено: 11:40
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Повітряна тривога в Україні 31 жовтня — є загроза ракетного удару
Ракета в небі. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні, 31 жовтня, близько 10:55 в низці областей України оголосили повітряну тривогу. Українців попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомили в Повітряних силах.

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Повітряна тривога в Україні 31 жовтня

Оновлено 11:37. Відбій повітряної тривоги. 

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Оновлено 11:11. У Кривому Розі пролунав вибух. 

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У Повітряних силах попередили про значну кількість ворожої тактичної авіації на півдні, сході та півночі.

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Оновлено 11:08. Повітряну тривогу оголосили ще у Житомирській, Чернігівській, Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. 

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Повітряна тривога в Україні 31 жовтня

Сьогодні в декількох регіонах України прозвучала повітряна тривога. "Почервоніли" наступні області:

  • Сумська,
  • Черкаська,
  • Кіровоградська,
  • Миколаївська,
  • Одеська,
  • Херсонська. 
повітряна тривога в Україні 31жовтня
Повітряна тривога в Україні 31 жовтня

Водночас у Повітряних силах попередили українців про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголили повітряну тривогу. 

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Моніторингові канали повідомили, що російський Су-35 над Курською областю і існує загроза застосування авіаційного озброєння. 

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Нагадаємо, 30 жовтня російські окупанти атакували одну з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовому регіоні України. Внаслідок атаки було пошкоджено обладнання і без світла та води залишилися мешканці одного з населених пунктів поряд зі станцією.  

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