Повітряна тривога в Україні 31 жовтня — є загроза ракетного удару

В Україні повітряна тривога — загроза ракетних обстрілів
Сьогодні, 31 жовтня, близько 10:55 в низці областей України оголосили повітряну тривогу. Українців попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.
Про це повідомили в Повітряних силах.
Повітряна тривога в Україні 31 жовтня
Оновлено 11:37. Відбій повітряної тривоги.
Оновлено 11:11. У Кривому Розі пролунав вибух.
У Повітряних силах попередили про значну кількість ворожої тактичної авіації на півдні, сході та півночі.
Оновлено 11:08. Повітряну тривогу оголосили ще у Житомирській, Чернігівській, Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Сьогодні в декількох регіонах України прозвучала повітряна тривога. "Почервоніли" наступні області:
- Сумська,
- Черкаська,
- Кіровоградська,
- Миколаївська,
- Одеська,
- Херсонська.
Водночас у Повітряних силах попередили українців про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголили повітряну тривогу.
Моніторингові канали повідомили, що російський Су-35 над Курською областю і існує загроза застосування авіаційного озброєння.
Нагадаємо, 30 жовтня російські окупанти атакували одну з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовому регіоні України. Внаслідок атаки було пошкоджено обладнання і без світла та води залишилися мешканці одного з населених пунктів поряд зі станцією.
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