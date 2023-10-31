Повітряна тривога в Україні 31 жовтня — є загроза ракетного удару

Ракета в небі. Фото: google

Сьогодні, 31 жовтня, близько 10:55 в низці областей України оголосили повітряну тривогу. Українців попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомили в Повітряних силах.

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Повітряна тривога в Україні 31 жовтня

Оновлено 11:37. Відбій повітряної тривоги.

Оновлено 11:11. У Кривому Розі пролунав вибух.

У Повітряних силах попередили про значну кількість ворожої тактичної авіації на півдні, сході та півночі.

Оновлено 11:08. Повітряну тривогу оголосили ще у Житомирській, Чернігівській, Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Повітряна тривога в Україні 31 жовтня

Сьогодні в декількох регіонах України прозвучала повітряна тривога. "Почервоніли" наступні області:

Сумська,

Черкаська,

Кіровоградська,

Миколаївська,

Одеська,

Херсонська.

Повітряна тривога в Україні 31 жовтня

Водночас у Повітряних силах попередили українців про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголили повітряну тривогу.

Моніторингові канали повідомили, що російський Су-35 над Курською областю і існує загроза застосування авіаційного озброєння.

Нагадаємо, 30 жовтня російські окупанти атакували одну з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовому регіоні України. Внаслідок атаки було пошкоджено обладнання і без світла та води залишилися мешканці одного з населених пунктів поряд зі станцією.