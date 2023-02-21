Зеленський розповів про жорстокі бої на сході України

Президент України

Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки головнокомандувача. Командувачі доповіли Президенту про ситуацію на найгарячіших точках фронту.

Про це український гарант розповів у вечірньому відеозверненні.

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За словами Володимира Зеленського, наразі найскладніша ситуація на сході України — там йдуть жорстокі бої.

"Особливі емоції викликають доповіді щодо Донеччини, Луганщини. Робимо все, щоб стримати там ворожі атаки — постійні інтенсивні штурми, яких росія не припиняє, хоча й зазнає там шалених втрат", — заявив Президент.

Володимир Зеленський розповів, що на сході окупанти застосовують увесь спектр зброї, включно навіть зі сльозогінними гранатами.

"Але дуже важливо: попри увесь тиск на наші сили лінія фронту змін не зазнала. Я дякую за це всім нашим бійцям, усім солдатам і сержантам, офіцерам і генералам, які захищають відповідні фронтові напрямки", — наголосив він.

Окрім генерала Сирського Зеленський заслухав доповіді й інших командувачів та керівників сил оборони й безпеки. Зеленський розповів, що на інших напрямках ситуація без суттєвих змін.

Була й доповідь прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо ситуації в енергетиці та процесу відновлення енергосистеми після російських ударів.

"Маємо хороші новини, хороші результати, і це – здобуток усіх наших енергетиків, ремонтників, представників центральної та місцевої влади, які виконували відповідні завдання. На більшості території України забезпечуємо енергетичні потреби людей і підприємств", — заявив Президент.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що українські військові підуть у контрнаступ після того, як відповідне рішення ухвалить Володимир Зеленський.