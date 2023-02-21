Зеленський розповів про жорстокі бої на сході України

"На сході йдуть жорстокі бої": Зеленський розповів про засідання Ставки
Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки головнокомандувача. Командувачі доповіли Президенту про ситуацію на найгарячіших точках фронту.
Про це український гарант розповів у вечірньому відеозверненні.
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За словами Володимира Зеленського, наразі найскладніша ситуація на сході України — там йдуть жорстокі бої.
"Особливі емоції викликають доповіді щодо Донеччини, Луганщини. Робимо все, щоб стримати там ворожі атаки — постійні інтенсивні штурми, яких росія не припиняє, хоча й зазнає там шалених втрат", — заявив Президент.
Володимир Зеленський розповів, що на сході окупанти застосовують увесь спектр зброї, включно навіть зі сльозогінними гранатами.
"Але дуже важливо: попри увесь тиск на наші сили лінія фронту змін не зазнала. Я дякую за це всім нашим бійцям, усім солдатам і сержантам, офіцерам і генералам, які захищають відповідні фронтові напрямки", — наголосив він.
Окрім генерала Сирського Зеленський заслухав доповіді й інших командувачів та керівників сил оборони й безпеки. Зеленський розповів, що на інших напрямках ситуація без суттєвих змін.
Була й доповідь прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо ситуації в енергетиці та процесу відновлення енергосистеми після російських ударів.
"Маємо хороші новини, хороші результати, і це – здобуток усіх наших енергетиків, ремонтників, представників центральної та місцевої влади, які виконували відповідні завдання. На більшості території України забезпечуємо енергетичні потреби людей і підприємств", — заявив Президент.
Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що українські військові підуть у контрнаступ після того, як відповідне рішення ухвалить Володимир Зеленський.