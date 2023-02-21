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"На сході йдуть жорстокі бої": Зеленський розповів про засідання Ставки

21 лютого 2023 23:33
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Зеленський розповів про жорстокі бої на сході України
Президент України
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки головнокомандувача. Командувачі доповіли Президенту про ситуацію на найгарячіших точках фронту.

Про це український гарант розповів у вечірньому відеозверненні.

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Деталі

За словами Володимира Зеленського, наразі найскладніша ситуація на сході України — там йдуть жорстокі бої.

"Особливі емоції викликають доповіді щодо Донеччини, Луганщини. Робимо все, щоб стримати там ворожі атаки — постійні інтенсивні штурми, яких росія не припиняє, хоча й зазнає там шалених втрат", — заявив Президент.

Володимир Зеленський розповів, що на сході окупанти застосовують увесь спектр зброї, включно навіть зі сльозогінними гранатами.

"Але дуже важливо: попри увесь тиск на наші сили лінія фронту змін не зазнала. Я дякую за це всім нашим бійцям, усім солдатам і сержантам, офіцерам і генералам, які захищають відповідні фронтові напрямки", — наголосив він.

Окрім генерала Сирського Зеленський заслухав доповіді й інших командувачів та керівників сил оборони й безпеки. Зеленський розповів, що на інших напрямках ситуація без суттєвих змін.

Була й доповідь прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо ситуації в енергетиці та процесу відновлення енергосистеми після російських ударів.

"Маємо хороші новини, хороші результати, і це – здобуток усіх наших енергетиків, ремонтників, представників центральної та місцевої влади, які виконували відповідні завдання. На більшості території України забезпечуємо енергетичні потреби людей і підприємств", — заявив Президент.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що українські військові підуть у контрнаступ після того, як відповідне рішення ухвалить Володимир Зеленський.

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