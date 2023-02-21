Олексій Данілов розповів, коли Україна перейде у контрнаступ

Відповідне рішення має ухвалити Президент України

Українські військові підуть у контрнаступ після того, як відповідне рішення ухвалить Володимир Зеленський. Такі питання вирішуються на Ставці верховного головнокомандувача.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

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За словами Данілова, Україна піде в наступ відвойовувати свої території тільки після того, як відповідне рішення буде ухвалено на Ставці верховного головнокомандувача.

"Наступ буде відбуватися тоді, коли на Ставці Президент прийме відповідне рішення по тих доповідях наших військових та розвідки. Рішення, коли робити наступ на тому чи іншому напрямку, буде приймати Ставка верховного головнокомандувача нашої країни", — сказав він.

Вчора, 20 лютого, у вечірньому відеозверненні Володимир Зеленський заявив, що цього тижня може відбутися реванш росії. Найближчими днями слід чекати наступу.

Нагадаємо, напередодні ми писали, що у США закликають Україну не зволікати з контрнаступом, аби закріпити свої успіхи на полі бою.

У Білому домі наголосили, що вся зброя і допомога з Вашингтона і Європи надходять безперешкодно.