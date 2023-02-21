Зеленский рассказал о жестоких боях на востоке Украины

"На востоке идут жестокие бои": Зеленский рассказал о заседании Ставки
Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки главнокомандующего. Командующие доложили Президенту о ситуации на самых горячих точках фронта.
Об этом украинский гарант рассказал в вечернем видеообращении.
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По словам Владимира Зеленского, самая сложная ситуация на востоке Украины — там идут жестокие бои.
"Особые эмоции вызывают доклады относительно Донетчины, Луганщины. Делаем все, чтобы сдержать там вражеские атаки — постоянные интенсивные штурмы, которые россия не прекращает, хотя и терпит там безумные потери", — заявил Президент.
Владимир Зеленский рассказал, что на востоке оккупанты применяют весь спектр оружия, включая даже со слезоточивыми гранатами.
"Но очень важно: несмотря на все давление на наши силы линия фронта перемен не претерпела. Я благодарю всех наших бойцов, всех солдат и сержантов, офицеров и генералов, которые защищают соответствующие фронтовые направления", — подчеркнул он.
Кроме генерала Сырского, Зеленский заслушал доклады и других командующих и руководителей сил обороны и безопасности. Зеленский рассказал, что в других направлениях ситуация без существенных изменений.
Был и доклад премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля по ситуации в энергетике и процессу восстановления энергосистемы после российских ударов.
"У нас хорошие новости, хорошие результаты, и это — достижение всех наших энергетиков, ремонтников, представителей центральной и местной власти, которые выполняли соответствующие задачи. На большинстве территории Украины обеспечиваем энергетические потребности людей и предприятий", — заявил Президент.
Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что украинские военные пойдут в контрнаступление после того, как соответствующее решение примет Владимир Зеленский.