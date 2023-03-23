На сході України загинув доброволець з Нової Зеландії: що про нього відомо

Колишній військовослужбовець ЗС Нової Зеландії Кейн Те Тай

У бою з російськими загарбниками загинув доброволець з Нової Зеландії Кейн Те Тай. Боєць приїхав в Україну ще на початку повномасштабного вторгнення рф.

Про це інформує Головне управління розвідки Міноборони України.

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У розвідці зазначають, що Кейн Те Тай з перших днів війни перебував на території України. У травні 2022 року він разом з другом Девідом допомагав волонтерам Харкова, вони проводили майстер-класи з першої медичної допомоги, доставляли гуманітарну допомогу на деокуповані території.

У березні цього року під час визволення села поблизу Бахмута разом з побратимами вони натрапили на підвал, де окупанти утримували українських полонених. Тоді вдалося врятувати українського бійця, якого росіяни утримували без їжі та води понад 40 днів.

Відомо, що Кейн Те Тай колись служив у армії Нової Зеландії. За словами рідних загиблого, він вирішив пов‘язати своє життя з військовою справою ще в шкільні часи.

"Майже десять років був військовим Нової Зеландії. Потім став співзасновником благодійної організації з програми ментального здоровʼя ветеранів. Служив у Афганістані. В Україні доєднався до Міжнародного легіону", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Кейн Те Тай став третім добровольцем з Нової Зеландії, які загинули на війні.

Нагадаємо, напередодні ми писали, що чемпіон Європи з боксу Максим Галінічев загинув на фронті.