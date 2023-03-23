На востоке Украины погиб доброволец из Новой Зеландии: что о нем известно

Бывший военнослужащий ВС Новой Зеландии Кейн Те Тай

В бою с русскими захватчиками погиб доброволец из Новой Зеландии Кейн Те Тай. Боец приехал в Украину еще в начале полномасштабного вторжения россии.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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В разведке отмечают, что Кейн Тэ Тай с первых дней войны находился на территории Украины. В мае 2022 года он вместе с другом Дэвидом помогал волонтерам Харькова, они проводили мастер-классы первой медицинской помощи, доставляли гуманитарную помощь на деоккупированные территории.

В марте этого года во время освобождения села близ Бахмута вместе с собратьями они наткнулись на подвал, где оккупанты содержали украинских пленных. Тогда удалось спасти украинского бойца, которого россияне содержали без пищи и воды более 40 дней.

Известно, что Кейн Тэ Тай когда-то служил в армии Новой Зеландии. По словам родных погибшего, он решил увязать свою жизнь с военным делом еще в школьные времена.

"Почти десять лет был военным Новой Зеландии. Затем стал соучредителем благотворительной организации по программе ментального здоровья ветеранов. Служил в Афганистане. В Украине присоединился к Международному легиону", — говорится в сообщении.

Отметим, что Кейн Тэ Тай стал третьим добровольцем из Новой Зеландии, погибшим на войне.

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