ЗСУ знищили ворожі ЗРК та станцію РЕБ, — Генштаб
Минулої доби, 22 березня, українські військові завдали ударів по зенітно-ракетному комплексу противника і провели 12 атак на території, де зосереджені військові особи та техніка окупантів. Наші ракетні війська та артилерія також вразили кілька цілей ворога, включаючи пункт управління, три райони зосередження особового складу та станцію радіоелектронної боротьби, а також склад боєприпасів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
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ЗСУ завдають ударів по ворогові
Українська авіація успішно завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника, який може використовуватися для завдання ударів по наших військових та цивільних об'єктах. У той же час ми продовжуємо активно діяти на території, де перебувають окупаційні сили, і ведемо наступ на ворожі позиції. Внаслідок цього було вражено 12 районів зосередження особового складу та військової техніки противника.
Крім того, наші ракетні війська та артилерія також продовжують завдавати ударів по ворожих об'єктах. У рамках цієї операції ми вразили 1 пункт управління, 3 райони зосередження особового складу противника, склад боєприпасів та 1 станцію радіоелектронної боротьби. Ці удари допомагають нейтралізувати ворожу загрозу та просувають нас до перемоги.
Нагадаємо, що Фонд компетентної допомоги армії "Повернися живим" передав Збройним силам перший безпілотний розвідувальний комплекс "ШАРК" . Із цим комплексом уже працюють українські артилеристи.