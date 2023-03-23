Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ЗСУ знищили ворожі ЗРК та станцію РЕБ, — Генштаб arrow

ЗСУ знищили ворожі ЗРК та станцію РЕБ, — Генштаб

23 березня 2023 07:14
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ЗСУ атакували окупантів
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Минулої доби, 22 березня, українські військові завдали ударів по зенітно-ракетному комплексу противника і провели 12 атак на території, де зосереджені військові особи та техніка окупантів. Наші ракетні війська та артилерія також вразили кілька цілей ворога, включаючи пункт управління, три райони зосередження особового складу та станцію радіоелектронної боротьби, а також склад боєприпасів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Читайте також:

ЗСУ завдають ударів по ворогові

Українська авіація успішно завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника, який може використовуватися для завдання ударів по наших військових та цивільних об'єктах. У той же час ми продовжуємо активно діяти на території, де перебувають окупаційні сили, і ведемо наступ на ворожі позиції. Внаслідок цього було вражено 12 районів зосередження особового складу та військової техніки противника.

Крім того, наші ракетні війська та артилерія також продовжують завдавати ударів по ворожих об'єктах. У рамках цієї операції ми вразили 1 пункт управління, 3 райони зосередження особового складу противника, склад боєприпасів та 1 станцію радіоелектронної боротьби. Ці удари допомагають нейтралізувати ворожу загрозу та просувають нас до перемоги.

 Нагадаємо, що Фонд компетентної допомоги армії "Повернися живим" передав Збройним силам перший безпілотний розвідувальний комплекс "ШАРК" . Із цим комплексом уже працюють українські артилеристи.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

09:46 У Китаї створили машину для поцілунків: деталі

09:41 Науковці з'ясували найімовірнішу причину смерті Бетховена

09:37 Генсек ООН закликав людство припинити "вампірське" споживання води

09:25 Медведєв відзначився черговою псевдоісторичною заявою про Україну

Новина з фото

09:25Окупанти вночі обстріляли Краматорськ: є загиблі та поранені

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:23 "Хочуть цього українці чи ні": влада суттєво підвищить три тарифи

Ексклюзив

09:22Чому Ф'юрі боїться Усика: головна боксерська битва року може не відбутися

Новина з відео

09:20 Пропагандисти рф на шоу у скабєєвої заплуталися у фейках про Бахмут: що розповідають

09:11 У Івано-Франківську водій переїхав собаку і відмовився оплачувати лікування тварини

09:08 Що відомо у справі прикордонника, у якого в авто знайшли 700 тис. доларів: відповідь держструктури

Новина з відео

09:20 Пропагандисти рф на шоу у скабєєвої заплуталися у фейках про Бахмут: що розповідають

Новина з відео

06:15 Коли Благовіщення 2023: дата, традиції та головні заборони свята

Новина з відео

23:56 Загроза ядерного конфлікту не минула, а зросла, — Медведєв

Новина з відео

20:50 Коли буде зрозуміло, чи вийде Ярмоленко проти збірної Англії

Новина з відео

20:24Усі удари росії отримають як військову, так і політичну та юридичну відповідь, — Зеленський

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

19:49 Зеленський присвоїв Харкову звання "Місто-герой України"

Новина з відео

19:06 Військові отримали перший комплекс дронів-розвідників "ШАРК" та показали його у роботі

Новина з відео

18:30 Україна розраховує, що Данія стане частиною повітряної коаліції, — Шмигаль

Новина з відео

18:08 Схеми на пів мільярда: ексочільнику Фонду держмайна оголосили підозру

Ексклюзив

17:00В Одесі коні лікують та заспокоюють душу: іпотерапія для військовослужбовців ВМС ЗСУ

Новина з фото

06:45 Цілувався з зірками, платив за них та знає всі таємниці: блогеру Перес Гілтону — 45

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:13Аналітики оцінили максимальну вартість валюти у 2023-му

20:15 Актори студії "Квартал 95" розповіли про свої улюблені українські міста

Ексклюзив

17:49"Шахеди" на Київщині: наслідки нічної ворожої атаки у Ржищеві

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

17:20Тепер м'яч на боці Китаю: експерт підбив підсумки візиту Сі Цзіньпіня до росії

Ексклюзив

17:00В Одесі коні лікують та заспокоюють душу: іпотерапія для військовослужбовців ВМС ЗСУ

14:48В Україні поновили реєстрацію на фіндопомогу у 16 тис. грн: як отримати

14:09Бізнесу заборонять використання у брендах і товарах символів війни: деталі законопроєкту

Новина з фото

12:33Одіозна блогерка запросила гроші за рекламу благодійного концерту: бурхлива реакція соцмереж

Актуальне по темі

None 23 Березень 09:29

У Китаї створили машину для поцілунків: деталі

None 23 Березень 09:41

Науковці з'ясували найімовірнішу причину смерті Бетховена

None 23 Березень 09:38

Генсек ООН закликав людство припинити "вампірське" споживання води

None 23 Березень 09:42

Медведєв відзначився черговою псевдоісторичною заявою про Україну

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB