У Сумській області відновили електроенергію після обстрілів

Енергетик. Ілюстративне фото: Інформатор

У Сумській області після російських обстрілів відновили постачання електроенергії. Енергопостачання відновлено в Охтирському та Роменському районах.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація у середу, 22 травня.

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Вночі 22 травня ворог завдавав ударів за допомогою БпЛА "шахед" по Конотопу, Шостці та інших населених пунктах Сумщини. Внаслідок цього було припинено енергопостачання у регіоні.

Пост Сумської ОВА в Telegram

Енергетики одразу ж розпочали відновлення енергопостачання і станом на сьогоднішній ранок на Сумщині вже немає перебоїв з електрикою.

Проте, як заявили у Сумській ОВА, роботи з відновлення електроенергії продовжуються.

Нагадаємо, у ДПСУ заявили, що найближчим часом росіяни можуть розпочати атаку на Сумську область, аби відволікти ЗСУ від інших ділянок фронту.

Сумську область окупанти регулярно обстрілюють ракетами та за допомогою артилерійських систем.