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На Сумщині енергетики відновили енергопостачання після нічних вибухів — що відомо

22 травня 2024 08:31
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
У Сумській області відновили електроенергію після обстрілів
Енергетик. Ілюстративне фото: Інформатор
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

У Сумській області після російських обстрілів відновили постачання електроенергії. Енергопостачання відновлено в Охтирському та Роменському районах.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація у середу, 22 травня. 

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Вночі 22 травня ворог завдавав ударів за допомогою БпЛА "шахед" по Конотопу, Шостці та інших населених пунктах Сумщини. Внаслідок цього було припинено енергопостачання у регіоні.

Пост Сумська ОВА
Пост Сумської ОВА в Telegram

Енергетики одразу ж розпочали відновлення енергопостачання і станом на сьогоднішній ранок на Сумщині вже немає перебоїв з електрикою.

Проте, як заявили у Сумській ОВА, роботи з відновлення електроенергії продовжуються.

Нагадаємо, у ДПСУ заявили, що найближчим часом росіяни можуть розпочати атаку на Сумську область, аби відволікти ЗСУ від інших ділянок фронту. 

Сумську область окупанти регулярно обстрілюють ракетами та за допомогою артилерійських систем. 

електроенергія
Суми
Сумська область
обстріли
Укренерго
війна в Україні

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