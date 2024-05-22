У Сумській області відновили електроенергію після обстрілів

На Сумщині енергетики відновили енергопостачання після нічних вибухів — що відомо
У Сумській області після російських обстрілів відновили постачання електроенергії. Енергопостачання відновлено в Охтирському та Роменському районах.
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація у середу, 22 травня.
Обстріли Сумщини та проблеми з електроенергією
Вночі 22 травня ворог завдавав ударів за допомогою БпЛА "шахед" по Конотопу, Шостці та інших населених пунктах Сумщини. Внаслідок цього було припинено енергопостачання у регіоні.
Енергетики одразу ж розпочали відновлення енергопостачання і станом на сьогоднішній ранок на Сумщині вже немає перебоїв з електрикою.
Проте, як заявили у Сумській ОВА, роботи з відновлення електроенергії продовжуються.
Нагадаємо, у ДПСУ заявили, що найближчим часом росіяни можуть розпочати атаку на Сумську область, аби відволікти ЗСУ від інших ділянок фронту.
Сумську область окупанти регулярно обстрілюють ракетами та за допомогою артилерійських систем.
Читайте Новини.LIVE!