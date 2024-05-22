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В Сумской области энергетики возобновили энергоснабжение после ночных взрывов — что известно

22 мая 2024 08:31
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
В Сумской области возобновили электроэнергию после обстрелов
Энергетик. Иллюстративное фото: Інформатор
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

В Сумской области после российских обстрелов возобновили поставки электроэнергии. Энергоснабжение возобновлено в Охтырском и Роменском районе.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в среду, 22 мая.

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Ночью 22 мая враг нанес удары с помощью БпЛА "шахед" по Конотопу, Шостке и другим населенным пунктам Сумщины. В результате было прекращено энергоснабжение в регионе.

Пост Сумская ОВА
Пост Сумской ОВА в Telegram

Энергетики сразу же приступили к возобновлению энергоснабжения и на сегодняшнее утро в Сумской области уже нет перебоев с электричеством.

Однако, как заявили в Сумской ОВА, работы по восстановлению электроэнергии продолжаются.

Напомним, в ГПСУ заявили, что в ближайшее время россияне могут начать атаку на Сумскую область, чтобы отвлечь ВСУ от других участков фронта.

Сумскую область оккупанты регулярно обстреливают ракетами и с помощью артиллерийских систем.

электроэнергия
Сумы
Сумская область
обстрелы
Укрэнерго
война в Украине

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