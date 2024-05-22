В Сумской области возобновили электроэнергию после обстрелов

Энергетик. Иллюстративное фото: Інформатор

В Сумской области после российских обстрелов возобновили поставки электроэнергии. Энергоснабжение возобновлено в Охтырском и Роменском районе.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в среду, 22 мая.

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Обстрелы Сумщины и проблемы с электроэнергией

Ночью 22 мая враг нанес удары с помощью БпЛА "шахед" по Конотопу, Шостке и другим населенным пунктам Сумщины. В результате было прекращено энергоснабжение в регионе.

Пост Сумской ОВА в Telegram

Энергетики сразу же приступили к возобновлению энергоснабжения и на сегодняшнее утро в Сумской области уже нет перебоев с электричеством.

Однако, как заявили в Сумской ОВА, работы по восстановлению электроэнергии продолжаются.

Напомним, в ГПСУ заявили, что в ближайшее время россияне могут начать атаку на Сумскую область, чтобы отвлечь ВСУ от других участков фронта.

Сумскую область оккупанты регулярно обстреливают ракетами и с помощью артиллерийских систем.