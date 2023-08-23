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На Сумщині окупанти повністю знищили навчальний заклад

23 серпня 2023 11:54
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Сумщині окупанти повністю знищили навчальний заклад
Наслідки російського обстрілу по Україні. Фото ілюстративне: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У середу, 23 серпня, російські окупанти атакували Сумську область. Ворожим ударом було зруйновано навчальний заклад. 

Про це повідомляє Сумська ОВА. 

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Як повідомляють в ОВА, російські терористи завдали удару близько 10:05. 

У місті Ромни окупанти зруйнували навчальний заклад, поціливши у нього ворожим дроном, типу "Shahed". Інформації про постраждалих немає. 

Наразі, на місці працюють усі необхідні служби, розгорнутий штаб ліквідації наслідків. 

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Повідомлення про обстріл. Фото: скриншот

Нагадаємо, 23 серпня, російські терористи вкотре обстріляли Херсон, завдавши масованого удару. В результаті ворожої атаки є постраждалі. Окрім цього, окупанти поцілили у заклад дошкільної освіти, де здійнялась пожежа. До ліквідації вогню залучили 3 одиниці спеціалізованої техніки та 14 працівників особового складу ДСНС. 

Також ми писали, що 21 серпня впродовж всього дня ворог безперервно з артилерії обстрілював м. Куп'янськ. Також під вогнем окупантів перебували населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

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