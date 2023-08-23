На Сумщині окупанти повністю знищили навчальний заклад
У середу, 23 серпня, російські окупанти атакували Сумську область. Ворожим ударом було зруйновано навчальний заклад.
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Росіяни обстріляли Сумщину
Як повідомляють в ОВА, російські терористи завдали удару близько 10:05.
У місті Ромни окупанти зруйнували навчальний заклад, поціливши у нього ворожим дроном, типу "Shahed". Інформації про постраждалих немає.
Наразі, на місці працюють усі необхідні служби, розгорнутий штаб ліквідації наслідків.
Нагадаємо, 23 серпня, російські терористи вкотре обстріляли Херсон, завдавши масованого удару. В результаті ворожої атаки є постраждалі. Окрім цього, окупанти поцілили у заклад дошкільної освіти, де здійнялась пожежа. До ліквідації вогню залучили 3 одиниці спеціалізованої техніки та 14 працівників особового складу ДСНС.
Також ми писали, що 21 серпня впродовж всього дня ворог безперервно з артилерії обстрілював м. Куп'янськ. Також під вогнем окупантів перебували населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.