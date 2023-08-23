На Сумщині окупанти повністю знищили навчальний заклад

Наслідки російського обстрілу по Україні. Фото ілюстративне: google

У середу, 23 серпня, російські окупанти атакували Сумську область. Ворожим ударом було зруйновано навчальний заклад.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

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Як повідомляють в ОВА, російські терористи завдали удару близько 10:05.

У місті Ромни окупанти зруйнували навчальний заклад, поціливши у нього ворожим дроном, типу "Shahed". Інформації про постраждалих немає.

Наразі, на місці працюють усі необхідні служби, розгорнутий штаб ліквідації наслідків.

Повідомлення про обстріл. Фото: скриншот

Нагадаємо, 23 серпня, російські терористи вкотре обстріляли Херсон, завдавши масованого удару. В результаті ворожої атаки є постраждалі. Окрім цього, окупанти поцілили у заклад дошкільної освіти, де здійнялась пожежа. До ліквідації вогню залучили 3 одиниці спеціалізованої техніки та 14 працівників особового складу ДСНС.

Також ми писали, що 21 серпня впродовж всього дня ворог безперервно з артилерії обстрілював м. Куп'янськ. Також під вогнем окупантів перебували населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.