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В Сумской области оккупанты полностью уничтожили учебное заведение

23 августа 2023 11:54
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Сумской области оккупанты полностью уничтожили учебное заведение
Последствия российского обстрела по Украине. Фото иллюстративное: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В среду, 23 августа, российские оккупанты атаковали Сумскую область. Вражеским ударом было разрушено учебное заведение.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

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Как сообщают в ОВА, российские террористы нанесли удар около 10:05.

В городе Ромны оккупанты разрушили учебное заведение, попав в него вражеским дроном, типа "Shahed". Информации о пострадавших нет.

Сейчас на месте работают все необходимые службы, развернут штаб ликвидации последствий.

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Сообщение об обстреле. Фото: скриншот

Напомним, 23 августа, российские террористы в очередной раз обстреляли Херсон, нанеся массированный удар. В результате вражеской атаки есть пострадавшие. Кроме этого, оккупанты попали в учреждение дошкольного образования, где поднялся пожар. К ликвидации огня привлекли 3 единицы специализированной техники и 14 работников личного состава ГСЧС.

Также мы писали, что 21 августа на протяжении всего дня враг непрерывно из артиллерии обстреливал г. Купянск. Также под огнем оккупантов находились населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.

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