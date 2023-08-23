В Сумской области оккупанты полностью уничтожили учебное заведение
В среду, 23 августа, российские оккупанты атаковали Сумскую область. Вражеским ударом было разрушено учебное заведение.
Об этом сообщает Сумская ОВА.
Россияне обстреляли Сумщину
Как сообщают в ОВА, российские террористы нанесли удар около 10:05.
В городе Ромны оккупанты разрушили учебное заведение, попав в него вражеским дроном, типа "Shahed". Информации о пострадавших нет.
Сейчас на месте работают все необходимые службы, развернут штаб ликвидации последствий.
Напомним, 23 августа, российские террористы в очередной раз обстреляли Херсон, нанеся массированный удар. В результате вражеской атаки есть пострадавшие. Кроме этого, оккупанты попали в учреждение дошкольного образования, где поднялся пожар. К ликвидации огня привлекли 3 единицы специализированной техники и 14 работников личного состава ГСЧС.
Также мы писали, что 21 августа на протяжении всего дня враг непрерывно из артиллерии обстреливал г. Купянск. Также под огнем оккупантов находились населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.