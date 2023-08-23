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Російські війська обстріляли заклад дошкільної освіти в Херсоні

23 серпня 2023 09:03
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Російські війська обстріляли заклад дошкільної освіти в Херсоні
Наслідки російського обстрілу Херсону 23 серпня. Фото: Роман Мрочко\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Вранці, 23 серпня, російські терористи вкотре обстріляли Херсон, завдавши масованого удару. В результаті ворожої атаки є постраждалі. 

Про це повідомляє очільник Херсонської МВА Роман Мрочко. 

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Повідомляється, що зранку Херсон потрапив під масований авіаудар.

Внаслідок атаки поранення отримали шестеро людей.

Окрім цього, у Корабельному районі міста загорівся заклад дошкільної освіти. До ліквідації вогню залучили 3 одиниці спеціалізованої техніки та 14 працівників особового складу ДСНС. 

Обстріл Херсонщини 22 серпня

Впродовж минулої доби, 22 серпня, у Херсонській області теж лунали ворожі обстріли. 

Під приціл потрапила Херсонська міська територіальна громада. Її росіяни обстріляли близько 13 разів, використавши 78 снарядів. Ураження зафіксовані в Херсоні, Садовому та Комишанах.

Внаслідок атаки відомо про одну загиблу людину та четверо поранених різної ступені важкості.

Нагадаємо, в Ізмаїлі Одеської області вночі, 23 серпня, було гучно, місцеві чули вибухи. Повітряні сили повідомляли про небезпеку удару БпЛА в регіоні.

Також цієї ночі вибухи пролунали і в Херсоні. Окупанти обстрілювали місто з тимчасово окупованої території.

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