Російські війська обстріляли заклад дошкільної освіти в Херсоні
Вранці, 23 серпня, російські терористи вкотре обстріляли Херсон, завдавши масованого удару. В результаті ворожої атаки є постраждалі.
Про це повідомляє очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Ранковий обстріл Херсону 23 серпня
Повідомляється, що зранку Херсон потрапив під масований авіаудар.
Внаслідок атаки поранення отримали шестеро людей.
Окрім цього, у Корабельному районі міста загорівся заклад дошкільної освіти. До ліквідації вогню залучили 3 одиниці спеціалізованої техніки та 14 працівників особового складу ДСНС.
Обстріл Херсонщини 22 серпня
Впродовж минулої доби, 22 серпня, у Херсонській області теж лунали ворожі обстріли.
Під приціл потрапила Херсонська міська територіальна громада. Її росіяни обстріляли близько 13 разів, використавши 78 снарядів. Ураження зафіксовані в Херсоні, Садовому та Комишанах.
Внаслідок атаки відомо про одну загиблу людину та четверо поранених різної ступені важкості.
Нагадаємо, в Ізмаїлі Одеської області вночі, 23 серпня, було гучно, місцеві чули вибухи. Повітряні сили повідомляли про небезпеку удару БпЛА в регіоні.
Також цієї ночі вибухи пролунали і в Херсоні. Окупанти обстрілювали місто з тимчасово окупованої території.