Вибухи на Сумщині 8 червня

На Сумщині пролунали вибухи
В Україні деякі області досі "червоні". Також лунали вибухи в Сумській області.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Оновлено 02:49. Вибухи на Сумщині. За попередньою інформацією, працює ППО.
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Нагадаємо, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що російські окупанти обстріляли Донеччину. Так, в Українці є постраждалі та загиблі.
Також ми повідомляли, що 7 червня росіяни вдарили по Чугуївському району, що на Харківщині. Попередньо, є влучання.
Додамо, що на окупованій території Херсонщини жителі селища Козачі Лагері намагалися самостійно виїхати з частково підтопленого населеного пункту. Вони опинилися у зоні підтоплення, але так і не дочекалися допомоги від окупаційної влади.