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На Сумщині пролунали вибухи

8 червня 2023 02:48
оновлено: 02:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи на Сумщині 8 червня
Ракета "Калібр" летить у небі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

В Україні деякі області досі "червоні". Також лунали вибухи в Сумській області.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 02:49. Вибухи на Сумщині. За попередньою інформацією, працює ППО.

Оновлюється...

Нагадаємо, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що російські окупанти обстріляли Донеччину. Так, в Українці є постраждалі та загиблі.

Також ми повідомляли, що 7 червня росіяни вдарили по Чугуївському району, що на Харківщині. Попередньо, є влучання. 

Додамо, що на окупованій території Херсонщини жителі селища Козачі Лагері намагалися самостійно виїхати з частково підтопленого населеного пункту. Вони опинилися у зоні підтоплення, але так і не дочекалися допомоги від окупаційної влади.

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