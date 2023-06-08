Вибухи на Сумщині 8 червня

Ракета "Калібр" летить у небі. Фото: google.com

В Україні деякі області досі "червоні". Також лунали вибухи в Сумській області.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 02:49. Вибухи на Сумщині. За попередньою інформацією, працює ППО.

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Нагадаємо, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що російські окупанти обстріляли Донеччину. Так, в Українці є постраждалі та загиблі.

Також ми повідомляли, що 7 червня росіяни вдарили по Чугуївському району, що на Харківщині. Попередньо, є влучання.

Додамо, що на окупованій території Херсонщини жителі селища Козачі Лагері намагалися самостійно виїхати з частково підтопленого населеного пункту. Вони опинилися у зоні підтоплення, але так і не дочекалися допомоги від окупаційної влади.