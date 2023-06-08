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В Сумской области прогремели взрывы

8 июня 2023 02:48
обновлено: 02:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы Сумской области 8 июня
Ракета "Калибр" летит в небе. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ночью, 8 июня, в Украине некоторые области были "красными". Также раздавались взрывы в Сумской области.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 02:49. Взрывы в Сумской области. По предварительной информации, работает ПВО.

Напомним, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что российские оккупанты обстреляли Донетчину. Так, в Украинке есть пострадавшие и погибшие.

Также мы сообщали, что 7 июня россияне ударили по Чугуевскому району Харьковской области. Предварительно есть попадание.

Добавим, что на оккупированной территории Херсона жители поселка Казачьи Лагеря пытались самостоятельно выехать из частично подтопленного населенного пункта. Они оказались в зоне подтопления, но так и не дождались помощи от оккупационных властей.

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