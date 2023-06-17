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На Сумщині викрили прихильницю окупантів, яка здавала позиції ЗСУ

17 червня 2023 13:10
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Сумщині викрили жінку, яка здавала окупантам позиції ЗСУ
Жінка, яка здавала позиції ЗСУ. Фото: Офіс Генерального прокурора
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На Сумщині правоохоронці викрили прихильницю окупантів. Жінка здавала росіянам військові позиції ЗСУ і хотіла, щоб вони якнайшвидше захопили частину території України. 

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України

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Деталі

"За даними слідства, прихильниця окупантів хотіла сприяти захопленню частини території України російською федерацією. Для цього вона передавала представнику держави-агресора інформацію про місця розташування на території Шосткинської громади підрозділів ЗСУ", — йдеться у повідомленні. 

До того ж у телефонних розмовах жінка неодноразово обурювалась, чому росіяни "не бьют" по українських військових, про місця дислокації яких вона розповідала. 

"Наразі за клопотанням слідчого та прокурора рішенням суду підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави", — кажуть про покарання жінки. 

Нагадаємо, на Одещині чоловік вбив свою дружину та сховав тіло в сараї. Він намагався приховати свої дії, стверджуючи, що вона виїхала за кордон. Йому загрожує тривалий термін ув'язнення.

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