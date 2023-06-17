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В Сумской области разоблачили поклонницу оккупантов, которая сдавала позиции ВСУ

17 июня 2023 13:10
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Сумской области разоблачили женщину, которая сдавала оккупантам позиции ВСУ
Женщина, которая сдавала позиции ВСУ. Фото: Офис Генерального прокурора
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Сумской области правоохранители разоблачили поклонницу оккупантов. Женщина сдавала россиянам военные позиции ВСУ и хотела, чтобы они как можно быстрее захватили часть территории Украины.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

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"По данным следствия, сторонница оккупантов хотела способствовать захвату части территории Украины российской федерацией. Для этого она передавала представителю государства-агрессора информацию о местоположениях на территории Шосткинского общества подразделений ВСУ", — говорится в сообщении.

К тому же, в телефонных разговорах женщина неоднократно возмущалась, почему россияне "не бьют" по украинским военным, о местах дислокации которых она рассказывала.

"По ходатайству следователя и прокурора решением суда подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога", — говорят о наказании женщины.

Напомним, в Одесской области мужчина убил свою жену и спрятал тело в сарае. Он пытался скрыть свои действия, утверждая, что она уехала за границу. Ему грозит длительный срок заключения.

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