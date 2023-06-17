В Сумской области разоблачили женщину, которая сдавала оккупантам позиции ВСУ

В Сумской области разоблачили поклонницу оккупантов, которая сдавала позиции ВСУ
В Сумской области правоохранители разоблачили поклонницу оккупантов. Женщина сдавала россиянам военные позиции ВСУ и хотела, чтобы они как можно быстрее захватили часть территории Украины.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.
Подробности
"По данным следствия, сторонница оккупантов хотела способствовать захвату части территории Украины российской федерацией. Для этого она передавала представителю государства-агрессора информацию о местоположениях на территории Шосткинского общества подразделений ВСУ", — говорится в сообщении.
К тому же, в телефонных разговорах женщина неоднократно возмущалась, почему россияне "не бьют" по украинским военным, о местах дислокации которых она рассказывала.
"По ходатайству следователя и прокурора решением суда подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога", — говорят о наказании женщины.
Напомним, в Одесской области мужчина убил свою жену и спрятал тело в сарае. Он пытался скрыть свои действия, утверждая, что она уехала за границу. Ему грозит длительный срок заключения.