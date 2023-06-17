Експерт відповів, скільки триватиме контрнаступ ЗСУ
Нещодавно президент Росії Володимир Путін заявив, що армія РФ вже відбила контрнаступ ЗСУ. Проте керівництво України повідомило, що Росія вже "перемогла" в тому, чого наша держава ще не розпочала повномасштабно.
Військовий експерт Петро Черник в коментарі ТСН.ua розповів, коли можуть бути ключові наступальні дії та якими вони будуть.
Чисельність досі переважає
"Дійсно, ми наростили серйозний потенціал для зважувальних контрнаступальних дій, але пам’ятаємо фундаментальне правило цієї війни — чисельність проти якості. Чисельність не можна скасувати. В частині чисельного потенціалу, як людського, так і технічного, противник досі нас переважає, але однозначно уже програє в якості", — пояснив експерт.
За його словами, є вже перші позитивні новини щодо звільнення українських територій.
"Але ми всі чекаємо якогось єдиного великого наступу, який відкине противника з наших територій. Це дуже хибне мислення. Чому? Наша операція може бути тільки дуже точковою. Маю на увазі ту стратегію, яка називається стратегією тисячі порізів. Тільки в такий спосіб — якісними, продуманими системними чисельними атаками добиватися найголовнішого — виснаження противника. Це не буде одноденною роботою, не буде навіть однотижневою. Це буде кількамісячна робота", — наголосив Черник.
Коли відбудуться головні битви
Він зазначив, що головні битви на фронті можуть настати зовсім скоро.
"Однозначно найцікавіші та найсерйозніші операції прокиплять у період, який називається сухою погодою. Вона, по великому рахунку, вже прийшла та буде триматись десь до середини осені, навіть трошки довше, — запевнив експерт. — Все залежить від тактико-технічних характеристик техніки. Вся нова західна техніка — вона важка. Для порівняння: радянсько-російські танки важать 39-43 тонни, а західні — 62-75 тонн. Якщо БПМ-2 важить у межах 13 тонн, то його аналог М2 Bradley — від 25 тонн до 30 тонн", — сказав він.
Петро Черник додав, що на початку повномасштабного вторгнення Україні пощастило, адже ґрунт був мокрим. Через це окупанти рухалися по дорозі великими колонами, тому ЗСУ їх вдало знищували.
"Але і стійкість їхньої оборони, чисельний потенціал ще доволі великий. Головна філософія перемоги — це терплячка, терплячка і ще раз терплячка. Знищення тилових складів боєприпасів і всієї логістики — ось філософія перемоги", — підсумував він.
Ймовірність затяжної війни
За його словами, РФ готується до затяжної війни. Водночас він не має сумнівів, що Україна переможе, проте це буде не швидко.
"Всі індустріальні війни, починаючи з 19 століття, а це класична індустріальна війна, у своїх часових параметрах мають наступні показники: блискавичний розгром — це до 9 днів (як шестиденна війна 1967 року Ізраїля проти арабської коаліції), наступне — бліцкриг, який може тривати у межах 6 тижнів, затяжний бліцкриг у межах 3-4 місяців, а далі все йде у затяжний режим. Цей затяжний режим не може тривати більше 2-3 років. Ми вже півтора роки у цьому режимі, отже ще до осені, можливо, взимку, ймовірно, бойові дії ще будуть тривати. Росія переходить в режим затяжного конфлікту. Але є нюанс: у стратегічних ресурсах у них немає жодного шансу. Поточних запасів у них ще багато, але великий західно-європейський євроатлантичний конвеєр вже запустився. Просто запускається не так швидко, як ми цього хотіли б", — переконав Черник.
Яка ситуація в Україні з бронетехнікою
Також він зазначив, що Україна вже отримала понад чотири тисячі одиниць бронетехніки, це є дуже багато.
"Радянський союз за всю Другу світову отримав 12 тисяч. Отже це третя частина у співвідношенні "довжина фронту — час". На той час довжина фронту СРСР проти гітлерівської Німеччини складала більше 6 тис. км. Ми маємо фронт у межах тисячі кілометрів. Та війна тривала повних 6 років, ми маємо 1,5 роки. Тобто якщо умовно усереднювати швидкість техніки, яку ми отримуємо на умовний місяць війни, то наш показник у кілька разів вищий. Дуже важливо правильно розуміти співвідношення лінії фронту та часу", — додав експерт.
Нагадаємо, в Міноборони повідомили що, для того, аби перемогти Росію, необхідне далекобійне високоточне озброєння. Україна йде вперед, РФ захищається, проте, щоб наростити наші сили, нам потрібно мати зброю дальністю до 200 км.