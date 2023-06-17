Експерт відповів, скільки триватиме контрнаступ ЗСУ

Українські військові. Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Нещодавно президент Росії Володимир Путін заявив, що армія РФ вже відбила контрнаступ ЗСУ. Проте керівництво України повідомило, що Росія вже "перемогла" в тому, чого наша держава ще не розпочала повномасштабно.

Військовий експерт Петро Черник в коментарі ТСН.ua розповів, коли можуть бути ключові наступальні дії та якими вони будуть.

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Чисельність досі переважає

"Дійсно, ми наростили серйозний потенціал для зважувальних контрнаступальних дій, але пам’ятаємо фундаментальне правило цієї війни — чисельність проти якості. Чисельність не можна скасувати. В частині чисельного потенціалу, як людського, так і технічного, противник досі нас переважає, але однозначно уже програє в якості", — пояснив експерт.

За його словами, є вже перші позитивні новини щодо звільнення українських територій.

"Але ми всі чекаємо якогось єдиного великого наступу, який відкине противника з наших територій. Це дуже хибне мислення. Чому? Наша операція може бути тільки дуже точковою. Маю на увазі ту стратегію, яка називається стратегією тисячі порізів. Тільки в такий спосіб — якісними, продуманими системними чисельними атаками добиватися найголовнішого — виснаження противника. Це не буде одноденною роботою, не буде навіть однотижневою. Це буде кількамісячна робота", — наголосив Черник.

Коли відбудуться головні битви

Він зазначив, що головні битви на фронті можуть настати зовсім скоро.

"Однозначно найцікавіші та найсерйозніші операції прокиплять у період, який називається сухою погодою. Вона, по великому рахунку, вже прийшла та буде триматись десь до середини осені, навіть трошки довше, — запевнив експерт. — Все залежить від тактико-технічних характеристик техніки. Вся нова західна техніка — вона важка. Для порівняння: радянсько-російські танки важать 39-43 тонни, а західні — 62-75 тонн. Якщо БПМ-2 важить у межах 13 тонн, то його аналог М2 Bradley — від 25 тонн до 30 тонн", — сказав він.

Петро Черник додав, що на початку повномасштабного вторгнення Україні пощастило, адже ґрунт був мокрим. Через це окупанти рухалися по дорозі великими колонами, тому ЗСУ їх вдало знищували.

"Але і стійкість їхньої оборони, чисельний потенціал ще доволі великий. Головна філософія перемоги — це терплячка, терплячка і ще раз терплячка. Знищення тилових складів боєприпасів і всієї логістики — ось філософія перемоги", — підсумував він.

Ймовірність затяжної війни

За його словами, РФ готується до затяжної війни. Водночас він не має сумнівів, що Україна переможе, проте це буде не швидко.

"Всі індустріальні війни, починаючи з 19 століття, а це класична індустріальна війна, у своїх часових параметрах мають наступні показники: блискавичний розгром — це до 9 днів (як шестиденна війна 1967 року Ізраїля проти арабської коаліції), наступне — бліцкриг, який може тривати у межах 6 тижнів, затяжний бліцкриг у межах 3-4 місяців, а далі все йде у затяжний режим. Цей затяжний режим не може тривати більше 2-3 років. Ми вже півтора роки у цьому режимі, отже ще до осені, можливо, взимку, ймовірно, бойові дії ще будуть тривати. Росія переходить в режим затяжного конфлікту. Але є нюанс: у стратегічних ресурсах у них немає жодного шансу. Поточних запасів у них ще багато, але великий західно-європейський євроатлантичний конвеєр вже запустився. Просто запускається не так швидко, як ми цього хотіли б", — переконав Черник.

Яка ситуація в Україні з бронетехнікою

Також він зазначив, що Україна вже отримала понад чотири тисячі одиниць бронетехніки, це є дуже багато.

"Радянський союз за всю Другу світову отримав 12 тисяч. Отже це третя частина у співвідношенні "довжина фронту — час". На той час довжина фронту СРСР проти гітлерівської Німеччини складала більше 6 тис. км. Ми маємо фронт у межах тисячі кілометрів. Та війна тривала повних 6 років, ми маємо 1,5 роки. Тобто якщо умовно усереднювати швидкість техніки, яку ми отримуємо на умовний місяць війни, то наш показник у кілька разів вищий. Дуже важливо правильно розуміти співвідношення лінії фронту та часу", — додав експерт.

Нагадаємо, в Міноборони повідомили що, для того, аби перемогти Росію, необхідне далекобійне високоточне озброєння. Україна йде вперед, РФ захищається, проте, щоб наростити наші сили, нам потрібно мати зброю дальністю до 200 км.