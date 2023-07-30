На Сумщині вилучили танк у чоловіка, який ховав його на подвір'ї більше року

Російський танк. Фото: Сумська обласна прокуратура

Танк, з якого російські окупанти обстрілювали лікарню на Сумщині у 2022 році, передали на потреби ЗСУ. До цього місцевий чоловік понад рік зберігав техніку у себе на подвір'ї.

Про це повідомили у Офісі генерального прокурора.

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Йдеться про російський танк Т-80, з якого, за словами прокурорів, росіяни обстрілювали Тростянецьку лікарню під час окупації міста 23 березня 2022 року.

Відомо, що тоді окупанти здійснили щонайменше три постріли. В результаті цього було пошкоджено стаціонарний корпус лікарні, в якому на той момент перебували пацієнти та персонал.

У процесі розслідування слідчі встановили військовослужбовця РФ, який віддав наказ про обстріл. Ним виявився командир танка 6-ї танкової роти 12-го гвардійського танкового полку Шепетівський 4-ї гвардійської танкової дивізії Кантимирівська.

Сумська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт проти росіянина за порушення законів та звичаїв війни.

Російський танк. Фото: Сумська обласна прокуратура

Російський танк. Фото: Сумська обласна прокуратура 1 / 2

Нагадаємо, 29 липня, російські окупанти атакували місто Суми. Ракетним ударом було пошкоджено будівлю закладу освіти та вибито вікна у житлових будинках. Загарбники вбили одну людину та поранили 17 цивільних.