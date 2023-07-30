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В Сумской области изъяли танк у мужчины, который прятал его во дворе больше года

30 июля 2023 20:42
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Сумской области изъяли танк у мужчины, который прятал его во дворе больше года
Российский танк. Фото: Сумская областная прокуратура
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Танк, из которого российские оккупанты обстреливали больницу в Сумской области в 2022 году, передали на нужды ВСУ. До этого местный мужчина больше года хранил технику у себя во дворе.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

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Речь идет о российском танке Т-80, из которого, по словам прокуроров, россияне обстреливали Тростянецкую больницу во время оккупации города 23 марта 2022 года.

Известно, что тогда оккупанты осуществили по меньшей мере три выстрела. В результате был поврежден стационарный корпус больницы, в котором на тот момент находились пациенты и персонал.

В процессе расследования следователи установили военнослужащего РФ, отдавшего приказ об обстреле. Им оказался командир танка 6-й танковой роты 12-го гвардейского танкового полка Шепетовской 4-й гвардейской танковой дивизии Кантимировская.

Сумская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт против россиянина за нарушение законов и обычаев войны.

  • Российский танк. Фото: Сумская областная прокуратура
  • Российский танк. Фото: Сумская областная прокуратура
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Напомним, 29 июля, российские оккупанты атаковали город Сумы. Ракетным ударом было повреждено здание учебного заведения и выбиты окна в жилых домах. Захватчики убили одного человека и ранили 17 гражданских.

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