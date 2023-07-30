У Сумах різко зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілу
Вчора, 29 липня, російські окупанти атакували місто Суми. Ракетним ударом було пошкоджено будівлю закладу освіти та вибито вікна у житлових будинках. Загарбники вбили одну людину, та поранили 17 цивільних.
Про це повідомляє Сумська міська рада.
Постраждалі внаслідок обстрілу
"До лікувальних закладів за медичною допомогою звернулося 17 пацієнтів. Троє перебувають на стаціонарному лікуванні (стан середнього ступеня тяжкості). Одна людина загинула", — йдеться у повідомленні.
Наразі у Сумах працюють над ліквідацією наслідків російської атаки. У міській раді розповіли, що на місці проходить обстеження зруйнованого майна та демонтаж пошкоджених конструкцій
Нагадаємо, ввечері, 29 липня, у декількох північних областях України лунала повітряна тривога. Російські терористи обстріляли місто Суми.
Також ми писали, що у МВС оприлюднили кадри з місця влучання ворожої ракети по закладу освіти в Сумах. Є загиблий та поранені.