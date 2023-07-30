У Сумах різко зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілу

Наслідки російського обстрілу. Фото: "Суспільне Суми"

Вчора, 29 липня, російські окупанти атакували місто Суми. Ракетним ударом було пошкоджено будівлю закладу освіти та вибито вікна у житлових будинках. Загарбники вбили одну людину, та поранили 17 цивільних.

Про це повідомляє Сумська міська рада.

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"До лікувальних закладів за медичною допомогою звернулося 17 пацієнтів. Троє перебувають на стаціонарному лікуванні (стан середнього ступеня тяжкості). Одна людина загинула", — йдеться у повідомленні.

Наразі у Сумах працюють над ліквідацією наслідків російської атаки. У міській раді розповіли, що на місці проходить обстеження зруйнованого майна та демонтаж пошкоджених конструкцій

Допис Сумської міськради. Фото: скриншот

Нагадаємо, ввечері, 29 липня, у декількох північних областях України лунала повітряна тривога. Російські терористи обстріляли місто Суми.

Також ми писали, що у МВС оприлюднили кадри з місця влучання ворожої ракети по закладу освіти в Сумах. Є загиблий та поранені.