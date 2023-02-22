​​​​​​​На Тернопільщині ховають військового, який без підготовки опинився на фронті: родина вимагає справедливості

Сім’я Богдана Покітка вимагає розібратися, чому він потрапив на фронт без підготовки

Мешканець Тернополя Богдан Покітко після місяця перебування у роті охорони Тернопільського військкомату опинився на Донбасі. Там через кілька днів, без бойової підготовки, він загинув у бою під Бахмутом.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Історія Богдана Покітка

Мешканець Тернополя Богдан Покітко 16 січня на автобусній зупинці отримав повістку.

Він негайно пройшов медогляд і 18 січня став до лав Збройних сил України.

Після неповного місяця перебування у роті охорони Тернопільського військкомату, 11 лютого, він отримав наказ висуватися на Донбас у бойову частину.

14 лютого Покітко повідомив колегам по роботі, що перебуває у Слов’янську, де чекає зарахування у 10-у гірсько-штурмову бригаду. А 16-го числа загинув у бою під Бахмутом.

Сьогодні, 22 лютого, Богдана Покітка поховають у Тернополі.

Родина вимагає розібратися

Дружина Богданового брата, Михайла, який воює з березня минулого року, розповіла, що у Покітка мали бути військові навчання перед зарахуванням до бойового підрозділу.

"Богдан спілкувався з братом, який служить у лавах ЗСУ. Він сказав моєму чоловікові, що їде у Слов’янськ. Вони переписувались, і він повідомляв, що мають бути навчання, але на другу добу їх одразу ж забрали на Бахмут. Менше місяця, як був призваний, і вже загинув", — наголосила Валентина Покітко.

Сім’я загиблого вимагає справедливості як у справі Богдана Покітка, так і того, щоб у подальшому на передову не відправляли без належної військової підготовки.

Коментар військкомату

У Територіальному центрі комплектування Тернополя заявили, що цей випадок не є системним.

"Командування військових частин бойового складу приділяє велику увагу навченості воїнів, оскільки це запорука збереження їхнього життя і життя тих, хто поруч", — наголосили у військовій структурі.

Нагадаємо, що співробітникам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки почнуть видавати бодікамери. Це зроблено для того, щоб видавати повістки під відеозапис.

Фото із соцмереж