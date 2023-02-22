В Тернопольской области хоронят военного, который без подготовки оказался на фронте: семья требует справедливости
Житель Тернополя Богдан Покитко после месяца пребывания во рту охраны тернопольского военкомата оказался на Донбассе. Там спустя несколько дней, без боевой подготовки, он погиб в бою под Бахмутом.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
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История Богдана Покитко
Житель Тернополя Богдан Покитко 16 января на автобусной остановке получил повестку.
Он немедленно прошел медосмотр и 18 января вступил в ряды Вооруженных сил Украины.
После неполного месяца пребывания во рту охраны Тернопольского военкомата, 11 февраля, он получил приказ выдвигаться на Донбасс в боевую часть.
14 февраля Покитко сообщил коллегам по работе, находящейся в Славянске, где ждет зачисление в 10-ю горно-штурмовую бригаду. А 16 числа погиб в бою под Бахмутом.
Сегодня, 22 февраля, Богдана Покитко похоронят в Тернополе.
Семья требует разобраться
Жена брата Богдана, Михаила, который воюет с марта прошлого года, рассказала, что у Покитко должны были военные учения перед зачислением в боевое подразделение.
"Богдан общался с братом, который служит в рядах ВСУ. Он сказал моему мужу, что едет в Славянск. Они переписывались, и он сообщал, что должны быть учения, но на вторые сутки их сразу же забрали на Бахмут. Меньше месяца, как был призван, и уже погиб", — подчеркнула Валентина Покотко.
Семья погибшего требует справедливости как по делу Богдана Покитко, так и того, чтобы в дальнейшем на передовую не отправляли без должной военной подготовки.
Комментарий военкомата
В Территориальном центре комплектования Тернополя заявили, что этот случай не является системным.
"Командование воинских частей боевого состава уделяет большое внимание обученности воинов, поскольку это залог сохранения их жизни и жизни рядом", — подчеркнули в военной структуре.
Напомним, что сотрудникам территориальных центров комплектования и социальной поддержки начнут выдавать бодикамеры. Это сделано для того, чтобы выдавать повестки под видео.
Фото из соцсетей