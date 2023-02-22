В Тернопольской области хоронят военного, который без подготовки оказался на фронте: семья требует справедливости

Семья Богдана Покитко требует разобраться, почему он попал на фронт без подготовки

Житель Тернополя Богдан Покитко после месяца пребывания во рту охраны тернопольского военкомата оказался на Донбассе. Там спустя несколько дней, без боевой подготовки, он погиб в бою под Бахмутом.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

История Богдана Покитко

Житель Тернополя Богдан Покитко 16 января на автобусной остановке получил повестку.

Он немедленно прошел медосмотр и 18 января вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

После неполного месяца пребывания во рту охраны Тернопольского военкомата, 11 февраля, он получил приказ выдвигаться на Донбасс в боевую часть.

14 февраля Покитко сообщил коллегам по работе, находящейся в Славянске, где ждет зачисление в 10-ю горно-штурмовую бригаду. А 16 числа погиб в бою под Бахмутом.

Сегодня, 22 февраля, Богдана Покитко похоронят в Тернополе.

Семья требует разобраться

Жена брата Богдана, Михаила, который воюет с марта прошлого года, рассказала, что у Покитко должны были военные учения перед зачислением в боевое подразделение.

"Богдан общался с братом, который служит в рядах ВСУ. Он сказал моему мужу, что едет в Славянск. Они переписывались, и он сообщал, что должны быть учения, но на вторые сутки их сразу же забрали на Бахмут. Меньше месяца, как был призван, и уже погиб", — подчеркнула Валентина Покотко.

Семья погибшего требует справедливости как по делу Богдана Покитко, так и того, чтобы в дальнейшем на передовую не отправляли без должной военной подготовки.

Комментарий военкомата

В Территориальном центре комплектования Тернополя заявили, что этот случай не является системным.

"Командование воинских частей боевого состава уделяет большое внимание обученности воинов, поскольку это залог сохранения их жизни и жизни рядом", — подчеркнули в военной структуре.

Напомним, что сотрудникам территориальных центров комплектования и социальной поддержки начнут выдавать бодикамеры. Это сделано для того, чтобы выдавать повестки под видео.

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