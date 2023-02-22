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В Тернопольской области хоронят военного, который без подготовки оказался на фронте: семья требует справедливости

22 февраля 2023 12:26
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Семья Богдана Покитко требует разобраться, почему он попал на фронт без подготовки
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Житель Тернополя Богдан Покитко после месяца пребывания во рту охраны тернопольского военкомата оказался на Донбассе. Там спустя несколько дней, без боевой подготовки, он погиб в бою под Бахмутом.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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История Богдана Покитко

Житель Тернополя Богдан Покитко 16 января на автобусной остановке получил повестку.

Он немедленно прошел медосмотр и 18 января вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

После неполного месяца пребывания во рту охраны Тернопольского военкомата, 11 февраля, он получил приказ выдвигаться на Донбасс в боевую часть.

14 февраля Покитко сообщил коллегам по работе, находящейся в Славянске, где ждет зачисление в 10-ю горно-штурмовую бригаду. А 16 числа погиб в бою под Бахмутом.

Сегодня, 22 февраля, Богдана Покитко похоронят в Тернополе.

Семья требует разобраться

Жена брата Богдана, Михаила, который воюет с марта прошлого года, рассказала, что у Покитко должны были военные учения перед зачислением в боевое подразделение.

"Богдан общался с братом, который служит в рядах ВСУ. Он сказал моему мужу, что едет в Славянск. Они переписывались, и он сообщал, что должны быть учения, но на вторые сутки их сразу же забрали на Бахмут. Меньше месяца, как был призван, и уже погиб", — подчеркнула Валентина Покотко.

Семья погибшего требует справедливости как по делу Богдана Покитко, так и того, чтобы в дальнейшем на передовую не отправляли без должной военной подготовки.

Комментарий военкомата

В Территориальном центре комплектования Тернополя заявили, что этот случай не является системным.

"Командование воинских частей боевого состава уделяет большое внимание обученности воинов, поскольку это залог сохранения их жизни и жизни рядом", — подчеркнули в военной структуре.

Напомним, что сотрудникам территориальных центров комплектования и социальной поддержки начнут выдавать бодикамеры. Это сделано для того, чтобы выдавать повестки под видео.

Фото из соцсетей

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