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На тлі великих втрат ПВК "Вагнер" припинила вбивати найманців

23 лютого 2023 18:35
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На тлі великих втрат ПВК "Вагнер" припинила вбивати найманців
ПВК "Вагнер"
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Найманці ПВК "Вагнер" розповіли, як змінилася політика щодо страт за відмову воювати проти України. Вони наголосили, що за останні тижні вона помітно ослабла. 

Про це розповіли найманці в інтерв'ю The Washington Post.

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Деталі

30-річний Ілля та 35-річний Михайло потрапили в українській полон у північній частині Бахмута. Вони розповіли, що були завербовані тоді, коли відбували покарання в колоніях рф за вбивство в стані алкогольного сп'яніння. 

Михайло — батько чотирьох дітей. У стані сп'яніння він побив чоловіка до смерті під час бійки. Ілля, батько двох дітей, керував мотоциклом напідпитку та вбив свого брата, який був пасажиром.

Вони розповіли, що в ПВК їх попередили про те, що всіх, хто буде намагатися втекти з фронту, чекає "обнулення" (смерть). За їхніми словами, офіцери показували своїм слабо підготовленим військовим відео, на яких найманцям ламали руки або забивали до смерті.

Один з найманців розповів, що бачив, як його друга відвезли на розстріл. Ілля та Михайло повідомили, що іноді на Бахмутському напрямку вбивали сотні бійців за день. 

За словами полонених, політику ПВК змінили великі втрати бійців. Ілля розповів, що лише за 72 години під час спроби штурму села Червона Гора було знищено 400 найманців. На тлі приголомшливих втрат "вагнерівців" припинили вбивати за порушення правил.  

"Обнулення" було скасовано. Напевно, тому що не вистачало людей", — сказав Михайло.

За словами Іллі, за пів року "служби" обіцяли списання судимості, а за участь у бойових діях – зарплату, яку досі ніхто не отримав. 

Нагадаємо, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин образився на міноборони, що те надає його найманцям лише 20% обіцяних боєприпасів. Це підтвердило, що незалежність "Вагнера" від офіційної армії є лише міфом, створеним самим Пригожиним.

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