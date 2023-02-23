На фоне больших потерь ЧВК "Вагнер" прекратила убивать наемников

ЧВК "Вагнер"

Наемники ЧВК "Вагнер" рассказали, как изменилась политика в отношении казней за отказ воевать против Украины. Они отметили, что за последние недели она заметно ослабла.

Об этом рассказали наемники в интервью The Washington Post.

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30-летний Илья и 35-летний Михаил попали в украинскую плен в северной части Бахмута. Они рассказали, что были завербованы тогда, когда отбывали наказание в колониях рф за убийство в состоянии алкогольного опьянения.

Михаил — отец четырех детей. В состоянии опьянения он избил мужчину до смерти во время потасовки. Илья, отец двоих детей, руководил мотоциклом в пьяном виде и убил своего брата, который был пассажиром.

Они рассказали, что в ЧВК их предупредили о том, что всех, кто будет пытаться сбежать с фронта, ждет "обнуления" (смерть). По их словам, офицеры показывали своим слабо подготовленным военным видео, на которых наемникам ломали руки или забивали насмерть.

Один из наемников рассказал, что видел, как его друга увезли на расстрел. Илья и Михаил сообщили, что иногда на Бахмутском направлении убивали сотни бойцов за день.

По словам пленных, политику ЧВК изменили большие потери бойцов. Илья рассказал, что только за 72 часа при попытке штурма села Красная Гора было уничтожено 400 наемников. На фоне потрясающих потерь "вагнеровцев" перестали убивать за нарушение правил.

"Обнуление" было отменено. Наверное, потому что не хватало людей", — сказал Михаил.

По словам Ильи, за пол года "службы" обещали списание судимости, а за участие в боевых действиях — зарплату, которую до сих пор никто не получил.

Напомним, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обиделся на минобороны, что предоставляет его наемникам лишь 20% обещанных боеприпасов. Это подтвердило, что независимость "Вагнера" от официальной армии есть лишь миф, созданный самим Пригожиным.