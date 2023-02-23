Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow На фоне больших потерь ЧВК "Вагнер" прекратила убивать наемников arrow

На фоне больших потерь ЧВК "Вагнер" прекратила убивать наемников

23 февраля 2023 18:35
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь
На фоне больших потерь ЧВК "Вагнер" прекратила убивать наемников
ЧВК "Вагнер"
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь

Наемники ЧВК "Вагнер" рассказали, как изменилась политика в отношении казней за отказ воевать против Украины. Они отметили, что за последние недели она заметно ослабла.

Об этом рассказали наемники в интервью The Washington Post.

Читайте также:

Подробности

30-летний Илья и 35-летний Михаил попали в украинскую плен в северной части Бахмута. Они рассказали, что были завербованы тогда, когда отбывали наказание в колониях рф за убийство в состоянии алкогольного опьянения.

Михаил — отец четырех детей. В состоянии опьянения он избил мужчину до смерти во время потасовки. Илья, отец двоих детей, руководил мотоциклом в пьяном виде и убил своего брата, который был пассажиром.

Они рассказали, что в ЧВК их предупредили о том, что всех, кто будет пытаться сбежать с фронта, ждет "обнуления" (смерть). По их словам, офицеры показывали своим слабо подготовленным военным видео, на которых наемникам ломали руки или забивали насмерть.

Один из наемников рассказал, что видел, как его друга увезли на расстрел. Илья и Михаил сообщили, что иногда на Бахмутском направлении убивали сотни бойцов за день.

По словам пленных, политику ЧВК изменили большие потери бойцов. Илья рассказал, что только за 72 часа при попытке штурма села Красная Гора было уничтожено 400 наемников. На фоне потрясающих потерь "вагнеровцев" перестали убивать за нарушение правил.

"Обнуление" было отменено. Наверное, потому что не хватало людей", — сказал Михаил.

По словам Ильи, за пол года "службы" обещали списание судимости, а за участие в боевых действиях — зарплату, которую до сих пор никто не получил.

Напомним, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обиделся на минобороны, что предоставляет его наемникам лишь 20% обещанных боеприпасов. Это подтвердило, что независимость "Вагнера" от официальной армии есть лишь миф, созданный самим Пригожиным.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

14:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

18:45 Составы команды на матч Лиги Конференций "Днепр-1" — АЕК: Довбика нет даже в запасе

18:43 Оползень в Китае: 48 человек пропали без вести

18:40 В США вынесли одно из первых решений по авторским правам на созданные ИИ изображения

18:30 В Израиле ученые нашли свидетельство неудачной операции на мозге 3500 лет назад

18:24 Бывший сотрудник Хлои Кардашьян подал на нее в суд: что его возмутило

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

18:20 Чемпионат по легкой атлетике: одесские спортсмены завоевали четыре медали

18:20 Чиновников Киевводоканала будут судить за присвоение 2 млн грн: что известно

Рік великої війни

18:20 "Война в Украине создала мощную армию и президента. Возможно, слишком мощного Зеленского. Но это хорошо", — Александр Мотыль

18:15 Коммуналка во время войны: кому и за какую услугу разрешили не платить

Новина з відео

18:08 На Аллее смелости в Киеве открыли табличку в честь премьер-министра Испании

Новина з відео

18:08 На Аллее смелости в Киеве открыли табличку в честь премьер-министра Испании

Новина з відео

16:41 23 недели ожидания: Максим Чмерковский станцевал зажигательную румбу с беременной женой

Новина з відео

16:40 Зеленский встретился с премьер-министром Испании: детали

Новина з відео

16:11 Мавка пылает яростью: создатели украинского мультфильма выпустили эмоциональное видео к годовщине войны

Новина з відео

16:10 К годовщине войны: в Лондоне появился огромный украинский флаг перед российским посольством

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

14:51 Китай может поддержать россию, но он не союзник кремля, — Ауслендер

Новина з відео

13:54 Звезда студии "Квартал 95" высмеял пенсионеров из "отрядов путина", которые возмущены Байденом

Новина з відео

13:20 Кому война, а кому салюты: в Одессе разыскивают правонарушителя

Новина з відео

10:47 Бывшая подопечная Могилевской сбежала в россию и начала сотрудничество с путинистом Бардашем

Эксклюзив

19:50 "Кремль поставит крест на Приднестровье", — политолог Владимир Воля о возможном признании россией независимости ПМР

Рік великої війни

18:20 "Война в Украине создала мощную армию и президента. Возможно, слишком мощного Зеленского. Но это хорошо", — Александр Мотыль

Рік великої війни

17:45 Год войны: взгляд из Израиля

Рік великої війни

17:20 "Родились в войну, и дожили до еще одной": супруги Батовские из Очакова, которые в один миг стали переселенцами

Рік великої війни

08:00 И смех и грех: мемы, поддерживавшие боевой дух украинцев в войну

Рік великої війни

07:15 Жилье каких украинских знаменитостей уничтожила российская армия

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

19:50 "Кремль поставит крест на Приднестровье", — политолог Владимир Воля о возможном признании россией независимости ПМР

Рік великої війни

19:45 Как война ударила по благосостоянию украинцев

Эксклюзив

15:17 Впервые с весны в Мариуполе прозвучали мощные взрывы, ставшие шоком для оккупантов: подробности

Рік великої війни

08:55 Мировые знаменитости, которые приехали в Украину во время полномасштабной войны

Эксклюзив

08:00 Усыновление в войну: как звездная семья Мирошниченко борется с бюрократией ради ребенка

Актуальное по теме

None 23 Февраль 18:44

Составы команды на матч Лиги Конференций "Днепр-1" — АЕК: Довбика нет даже в запасе

None 23 Февраль 18:32

Оползень в Китае: 48 человек пропали без вести

None 23 Февраль 18:41

В США вынесли одно из первых решений по авторским правам на созданные ИИ изображения

None 23 Февраль 18:30

В Израиле ученые нашли свидетельство неудачной операции на мозге 3500 лет назад

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB