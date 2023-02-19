Танці з кувалдою: пропагандисти рф хочуть показати масову присутність «вагнерівців» на війні

Терористи рф намагаються залякати Сили оборони України

Пропагандисти рф намагаються продемонструвати масову присутність "вагнерівців" на війні в Україні. Вони створюють невдалі матеріали та публікують у мережу.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

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В інтернеті з'явилися відео з "вагнерівцями", які танцюють з кувалдою поряд з білими автобусами. Воно підкреслює, що пропагандисти хочуть показати масову присутність російських терористів-найманців на війні, зокрема на півдні України.

Російські пропагандисти допустили ряд промахів:

Відкрито повідомляється, що це підрозділ Вагнера й вказується кількість автобусів. Варто зазначити, що перекидання резервів зазвичай проводиться приховано;

факт начебто переміщення бойовиків відбувається вдень, а не вночі, як зазвичай;

позашляховики супроводження надто брудні, однак знак Вагнера ретельно помитий;

на зупинці танцюють 15 людей, водночас в автобусах, які розраховані на перевезення близько 120 осіб нікого немає;

танці з кувалдою та прапором, з метою максимально продемонструвати, що це "вагнерівці";

на одному відео автобуси ідуть від заправки (на північ), на другому — стоять в бік заправки;

якісне відео відразу завантажено в мережу. Варто зазначити, що це зовсім не прихована зйомка.

Можливо припустити, що терористи рф намагаються залякати Сили оборони України.

Фахівці інформаційної діяльності України зазначають чергову традиційну низькопробність відео матеріалів російської пропаганди.

"Цікавим є останній коментар очільника пвк "вагнер" пригожина до іншого відео з мережі, де нібито його підлеглі з кулемету розстрілюють портрети герасимова та лапіна. Вочевидь пригожин не в курсі про відео з танцями на заправці, заявив, що його підлеглі находяться зараз там, де скрізь лежить сніг. В свою чергу на відео з заправки сніг відсутній", — пише СтратКом ЗСУ.

З невдалих відео можна зрозуміти неузгодженість у проведенні заходів введення в оману між міністерством оборони рф та ПВК "Вагнера".

Нагадаємо, напередодні американський телеканал CNN спілкувався з двома колишніми бійцями ПВК "Вагнера". Вони раніше відбували покарання в російських колоніях, а згодом були перекинуті на фронт в Україну. Окупанти заявили, що їхали воювати з "польськими найманцями", а не з українцями.