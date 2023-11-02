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На ТОТ дітям у школах будуть пропагувати цінність "СВО"

2 листопада 2023 09:45
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На ТОТ дітям у школах будуть пропагувати цінність "СВО"
Окупанти ходять по школах на ТОТ. Фото: Новини Донбасу
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

На тимчасово окупованих територіях до дітей у школах будуть приходити російські військові, які брали участь у війні. Вони пропагуватимуть українським дітям цілі "СВО".

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Лист про проведення зустрічей з окупантами. Фото: Telegram/Андрющенко

Окупанти ходитимуть по школах на ТОТ

"МраZота вирішила, що пропаганди в школі замало. Тепер протягом листопаду-грудня замість Санти або Святого Миколи до дітей по школах будуть ходити окупанти, іноді без рук та ніг, та розповідати, яка це честь. Віддати руку, ногу, життя заради "СВО". Маріупольським дітям росіяни будуть вихвалятись вбивством їх знайомих та близьких та вимагати дітей цим пишатись", — написав Андрющенко.

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Скриншот допису Андрющенка

Нагадаємо, що російські загарбники здійснюють перевірку українців на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Луганської областей. Росіяни прагнуть відшукати тих, хто не підтримує політику РФ. 

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