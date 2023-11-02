На ВОТ детям в школах будут пропагандировать ценность "СВО"

Оккупанты ходят по школам на ВОТ. Фото: Новости Донбасса

На временно оккупированных территориях к детям в школах будут приходить участвовавшие в войне российские военные. Они будут пропагандировать украинским детям цели "СВО".

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Письмо о проведении встреч с оккупантами. Фото: Telegram/Андрющенко

Оккупанты будут ходить по школам на ВОТ

"МраZота решила, что пропаганды в школе маловато. Теперь в течение ноября-декабря вместо Санты или Святого Николая к детям по школам будут ходить оккупанты, иногда без рук и ног, и рассказывать, какая это честь. Отдать руку, ногу, жизнь ради "СВО". Мариупольским детям россияне будут хвастаться убийством их знакомых и близких и требовать детей этим гордиться", — написал Андрющенко.

Скриншот сообщения Андрющенко

Напомним, что российские захватчики проверяют украинцев на временно оккупированных территориях Херсонской и Луганской областей. Россияне стремятся найти тех, кто не поддерживает политику РФ.