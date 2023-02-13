У Маріуполі зростає кількість безіменних могил на цвинтарях

На цвинтарях Маріуполя зростає кількість поховань: більшість з них безіменні
На цвинтарях захопленого російськими окупаційними військами Маріуполя зростає кількість поховань. На Старокримському цвинтарі більшість нових поховань є безіменними.
Про це повідомляє на своєму Telegram-каналі Маріупольська міська рада.
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Свіжі поховання на маріупольських цвинтарях
Офіційна влада захопленого росіянами міста зазначила, що у Маріуполі зростає смертність.
"Відсутність умов для лікування, відсутність доступних лік та непридатні умови для нормального життя. Усе це призводить до смертей мирних маріупольців", — наголосила на причинах міська рада.
Крім того, росіяни ховають тих маріупольців, тіла яких знайшли під руїнами знищених ними ж будинків.
Таких людей ховають у безіменних могилах. Кількість таких могил на Старокримському цвинтарі в останній час зросла.
Маріупольські жертви війни
У Маріупольській міській раді зазначили, що у місті зафіксовано уже чотири місця масових поховань.
За попередніми даними, тільки під час блокади російські окупанти убили понад 20 тисяч мешканців Маріуполя.
Втім, кількість жертв "русского міра" продовжує збільшуватися і після захоплення міста.
Нагадаємо, що окупаційна "влада" Маріуполя планує знести всі пошкоджені будинки міста. Загарбники хочуть це зробити до кінця 2023 року.
Фото з російських ЗМІ