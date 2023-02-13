У Маріуполі зростає кількість безіменних могил на цвинтарях

В окупованому росіянами місті зростає смертність

На цвинтарях захопленого російськими окупаційними військами Маріуполя зростає кількість поховань. На Старокримському цвинтарі більшість нових поховань є безіменними.

Про це повідомляє на своєму Telegram-каналі Маріупольська міська рада.

Свіжі поховання на маріупольських цвинтарях

Офіційна влада захопленого росіянами міста зазначила, що у Маріуполі зростає смертність.

"Відсутність умов для лікування, відсутність доступних лік та непридатні умови для нормального життя. Усе це призводить до смертей мирних маріупольців", — наголосила на причинах міська рада.

Крім того, росіяни ховають тих маріупольців, тіла яких знайшли під руїнами знищених ними ж будинків.

Таких людей ховають у безіменних могилах. Кількість таких могил на Старокримському цвинтарі в останній час зросла.

Маріупольські жертви війни

У Маріупольській міській раді зазначили, що у місті зафіксовано уже чотири місця масових поховань.

За попередніми даними, тільки під час блокади російські окупанти убили понад 20 тисяч мешканців Маріуполя.

Втім, кількість жертв "русского міра" продовжує збільшуватися і після захоплення міста.

Нагадаємо, що окупаційна "влада" Маріуполя планує знести всі пошкоджені будинки міста. Загарбники хочуть це зробити до кінця 2023 року.

Фото з російських ЗМІ