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​​​​​​​На цвинтарях Маріуполя зростає кількість поховань: більшість з них безіменні

13 лютого 2023 12:29
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
У Маріуполі зростає кількість безіменних могил на цвинтарях
В окупованому росіянами місті зростає смертність
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

На цвинтарях захопленого російськими окупаційними військами Маріуполя зростає кількість поховань. На Старокримському цвинтарі більшість нових поховань є безіменними.

Про це повідомляє на своєму Telegram-каналі Маріупольська міська рада.

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Офіційна влада захопленого росіянами міста зазначила, що у Маріуполі зростає смертність.

"Відсутність умов для лікування, відсутність доступних лік та непридатні умови для нормального життя. Усе це призводить до смертей мирних маріупольців", — наголосила на причинах міська рада.

Крім того, росіяни ховають тих маріупольців, тіла яких знайшли під руїнами знищених ними ж будинків.

Таких людей ховають у безіменних могилах. Кількість таких могил на Старокримському цвинтарі в останній час зросла.

Маріупольські жертви війни

У Маріупольській міській раді зазначили, що у місті зафіксовано уже чотири місця масових поховань.

За попередніми даними, тільки під час блокади російські окупанти убили понад 20 тисяч мешканців Маріуполя.

Втім, кількість жертв "русского міра" продовжує збільшуватися і після захоплення міста.

Нагадаємо, що окупаційна "влада" Маріуполя планує знести всі пошкоджені будинки міста. Загарбники хочуть це зробити до кінця 2023 року.

Фото з російських ЗМІ

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