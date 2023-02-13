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Окупанти хочуть знести у Маріуполі всі пошкоджені будинки до кінця 2023 року

13 лютого 2023 09:04
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
До 2023 року окупанти планують знести у Маріуполі всі пошкоджені будинки
Разом із завалами будинків загарбники вивозять і тіла загиблих цивільних
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Окупаційна влада Маріуполя планує знести всі пошкоджені будинки міста. Загарбники хочуть це зробити до кінця 2023 року.

Про це у коментарі російському пропагандистському "РИА Новости" заявив самопроголошений мер міста Олег Моргун.

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Що відомо

Так званий "мер" Маріуполя Олег Моргун розповідає, що понад 400 багатоквартирних будинків Маріуполя, які й пошкодила обстрілами рф, будуть знесені до кінця 2023 року. Окрім того, 287 будинків, які належать українцям також вже знесено.

І звичайно, як завжди, окупанти розповідають людям, що у місті обов'язково все буде відбудовано, мовляв, самопроголошена влада вже має проєкт щодо нових мікрорайонів у Маріуполі та будівництва більш як 1700 будинків. Однак реальність окупованого міста зовсім інша.

Ось так виглядає вулиця Московська в Маріуполі. Колись квітуче місто перетворилося у справжню руїну.

Раніше офіційний мер міста Вадим Бойченко розповідав, що під час блокади окупанти знищили понад 1300 цивільних об'єктів. Зараз же загарбники вивозять з міста сліди власних злочинів, в тому числі — тіла загиблих цивільних.

"У Маріуполі росіяни вчинили найбільш жорстокий злочин. Якщо на початку окупації міста вони рідко, але діставали тіла, то тепер і цього не роблять — розбирають завали, вивозять на сміття  бетон разом із тілами", — розповів Вадим Бойченко.

Нагадаємо, нещодавно заступник мера Петро Андрющенко повідомляв, що окупанти продовжують обкрадати Маріуполь. Так, лише з однієї лікарні окупанти вивезли медобладнання на мільйони гривень.

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