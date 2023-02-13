До 2023 року окупанти планують знести у Маріуполі всі пошкоджені будинки

Окупанти хочуть знести у Маріуполі всі пошкоджені будинки до кінця 2023 року
Окупаційна влада Маріуполя планує знести всі пошкоджені будинки міста. Загарбники хочуть це зробити до кінця 2023 року.
Про це у коментарі російському пропагандистському "РИА Новости" заявив самопроголошений мер міста Олег Моргун.
-
Ціни на нафту знижуються попри скорочення поставок з рф, — Bloomberg
-
Аби лише не померли з голоду: які зарплати окупанти платять українцям у "ЛНР"
-
"Прислали підозрілий конверт": Кадиров розповів, як невідомі спробували отруїти його помічника
-
Британська розвідка назвала головну проблему командування окупаційних військ в Україні
-
В Україні запрацювала місія МВФ: що обговорять
-
Віктор Вихрист пояснив причину поразки від Ленієра Перо
-
Індія не хоче виробляти з росією гелікоптери, але може погодитись на виробництво ПЗРК "Ігла"
-
Уряд хоче підняти тарифи на комунальні послуги: чи варто це робити
-
Зернова угода: скільки продовольства Україна відправила за кордон
-
Окупанти жорстоко стратили кувалдою бойовика з ПВК "Вагнер": за що цього разу
Що відомо
Так званий "мер" Маріуполя Олег Моргун розповідає, що понад 400 багатоквартирних будинків Маріуполя, які й пошкодила обстрілами рф, будуть знесені до кінця 2023 року. Окрім того, 287 будинків, які належать українцям також вже знесено.
І звичайно, як завжди, окупанти розповідають людям, що у місті обов'язково все буде відбудовано, мовляв, самопроголошена влада вже має проєкт щодо нових мікрорайонів у Маріуполі та будівництва більш як 1700 будинків. Однак реальність окупованого міста зовсім інша.
Ось так виглядає вулиця Московська в Маріуполі. Колись квітуче місто перетворилося у справжню руїну.
Раніше офіційний мер міста Вадим Бойченко розповідав, що під час блокади окупанти знищили понад 1300 цивільних об'єктів. Зараз же загарбники вивозять з міста сліди власних злочинів, в тому числі — тіла загиблих цивільних.
"У Маріуполі росіяни вчинили найбільш жорстокий злочин. Якщо на початку окупації міста вони рідко, але діставали тіла, то тепер і цього не роблять — розбирають завали, вивозять на сміття бетон разом із тілами", — розповів Вадим Бойченко.
Нагадаємо, нещодавно заступник мера Петро Андрющенко повідомляв, що окупанти продовжують обкрадати Маріуполь. Так, лише з однієї лікарні окупанти вивезли медобладнання на мільйони гривень.