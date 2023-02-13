В Мариуполе растет количество безымянных могил на кладбищах

В оккупированном россиянами городе растет смертность

На кладбищах захваченного российскими оккупационными войсками Мариуполя растет количество захоронений. На Старокрымском кладбище большинство новых захоронений безымянны.

Об этом сообщает на своем Telegram-канале Мариупольский городской совет.

Свежие захоронения на мариупольских кладбищах

Официальные власти захваченного россиянами города отметили, что в Мариуполе растет смертность.

"Отсутствие условий для лечения, отсутствие доступных лекарств и непригодные условия для нормальной жизни. Все это приводит к смерти мирных мариупольцев", — отметила причина городского совета.

Кроме того, россияне хоронят тех мариупольцев, тела которых обнаружили под развалинами уничтоженных ими же домов.

Таких людей хоронят в безымянных могилах. Количество таких могил на Старокрымском кладбище в последнее время возросло.

Мариупольские жертвы войны

В Мариупольском городском совете отметили, что в городе зафиксировано уже четыре места массовых захоронений.

По предварительным данным, только во время блокады российские оккупанты убили более 20 тысяч жителей Мариуполя.

Впрочем, количество жертв "русского мира" продолжает увеличиваться и после захвата города.

Напомним, что оккупационные "власти" Мариуполя планируют снести все поврежденные дома города. Захватчики хотят это сделать до конца 2023 года.

Фото с российских СМИ