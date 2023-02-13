В Мариуполе растет количество безымянных могил на кладбищах

На кладбищах Мариуполя растет количество захоронений: большинство из них безымянные
На кладбищах захваченного российскими оккупационными войсками Мариуполя растет количество захоронений. На Старокрымском кладбище большинство новых захоронений безымянны.
Об этом сообщает на своем Telegram-канале Мариупольский городской совет.
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Свежие захоронения на мариупольских кладбищах
Официальные власти захваченного россиянами города отметили, что в Мариуполе растет смертность.
"Отсутствие условий для лечения, отсутствие доступных лекарств и непригодные условия для нормальной жизни. Все это приводит к смерти мирных мариупольцев", — отметила причина городского совета.
Кроме того, россияне хоронят тех мариупольцев, тела которых обнаружили под развалинами уничтоженных ими же домов.
Таких людей хоронят в безымянных могилах. Количество таких могил на Старокрымском кладбище в последнее время возросло.
Мариупольские жертвы войны
В Мариупольском городском совете отметили, что в городе зафиксировано уже четыре места массовых захоронений.
По предварительным данным, только во время блокады российские оккупанты убили более 20 тысяч жителей Мариуполя.
Впрочем, количество жертв "русского мира" продолжает увеличиваться и после захвата города.
Напомним, что оккупационные "власти" Мариуполя планируют снести все поврежденные дома города. Захватчики хотят это сделать до конца 2023 года.
Фото с российских СМИ