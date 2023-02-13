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На кладбищах Мариуполя растет количество захоронений: большинство из них безымянные

13 февраля 2023 12:29
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
В Мариуполе растет количество безымянных могил на кладбищах
В оккупированном россиянами городе растет смертность
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

На кладбищах захваченного российскими оккупационными войсками Мариуполя растет количество захоронений. На Старокрымском кладбище большинство новых захоронений безымянны.

Об этом сообщает на своем Telegram-канале Мариупольский городской совет.

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Официальные власти захваченного россиянами города отметили, что в Мариуполе растет смертность.

"Отсутствие условий для лечения, отсутствие доступных лекарств и непригодные условия для нормальной жизни. Все это приводит к смерти мирных мариупольцев", — отметила причина городского совета.

Кроме того, россияне хоронят тех мариупольцев, тела которых обнаружили под развалинами уничтоженных ими же домов.

Таких людей хоронят в безымянных могилах. Количество таких могил на Старокрымском кладбище в последнее время возросло.

Мариупольские жертвы войны

В Мариупольском городском совете отметили, что в городе зафиксировано уже четыре места массовых захоронений.

По предварительным данным, только во время блокады российские оккупанты убили более 20 тысяч жителей Мариуполя.

Впрочем, количество жертв "русского мира" продолжает увеличиваться и после захвата города.

Напомним, что оккупационные "власти" Мариуполя планируют снести все поврежденные дома города. Захватчики хотят это сделать до конца 2023 года.

Фото с российских СМИ

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