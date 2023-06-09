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На ЗАЕС останній енергоблок переводять у режим "холодного зупину"

9 червня 2023 20:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На ЗАЕС останній енергоблок переводять у режим "холодного зупину"
Вигляд на Запорізьку АЕС. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Держатомрегулювання видало указ про переведення останнього енергоблоку Запорізької АЕС  у "холодний зупин". Таке розпорядження видали "у зв’язку із неможливістю усунення виявлених порушень вимог ядерної та радіаційної безпеки".

Про це повідомили в Державній інспекції ядерного регулювання України.

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Чому останній блок ЗАЕС перевели у "холодний зупин"

У розпорядженні зазначається, що в умовах втрати основного проєктного джерела підживлення бризкальних басейнів, необхідно негайно розпочинати перевід енергоблока №5 ЗАЕС у стан "холодний зупин". Це потрібно зробити негайно, поки ще підтримується проєктний режим роботи необхідних систем охолодження.

При ухваленні розпорядження враховано такі фактори:

  • інформацію ПрАТ "Укргідроенерго" від 06 червня 2023 року про спрацювання Каховського водосховища за декілька діб внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС;
  • продовження періодичного обстрілу окупантами промислового майданчика ВП "Запорізька АЕС" та прилеглих територій, внаслідок яких зазнають пошкоджень повітряні лінії зв’язку ЗАЕС з енергосистемою України;
  • припинення з 17 травня 2023 року передачі даних Автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки (АСКРО) ЗАЕС, що виконує функцію раннього оповіщення;
  • деградацію системи аварійного реагування на майданчику ЗАЕС та за його межами в умовах тимчасової окупації РФ ЗАЕС, частини Запорізької та Херсонської областей.

Такі обмеження експлуатації енергоблока №5 Запорізької АЕС діятиме до усунення виявлених порушень.

Допомога МАГАТЕ

Сьогодні, 9 червня, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що агентство запускає програму допомоги Україні у відповідь на затоплення дамби у Новій Каховці. 

Також Гроссі пообіцяв представити президенту Зеленському новий план МАГАТЕ. За словами Гроссі, Україна може розраховувати на підтримку організації під час подолання наслідків Каховської катастрофи.      

Нагадаємо, нещодавно у США заявили, що супутники зафіксували вибух на Каховській ГЕС перед її руйнуванням. Аналітики американської розвідки схиляються до того, що за руйнуванням стоїть Росія.

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