На ЗАЕС останній енергоблок переводять у режим "холодного зупину"

Вигляд на Запорізьку АЕС. Фото: google.com

Держатомрегулювання видало указ про переведення останнього енергоблоку Запорізької АЕС у "холодний зупин". Таке розпорядження видали "у зв’язку із неможливістю усунення виявлених порушень вимог ядерної та радіаційної безпеки".

Про це повідомили в Державній інспекції ядерного регулювання України.

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Чому останній блок ЗАЕС перевели у "холодний зупин"

У розпорядженні зазначається, що в умовах втрати основного проєктного джерела підживлення бризкальних басейнів, необхідно негайно розпочинати перевід енергоблока №5 ЗАЕС у стан "холодний зупин". Це потрібно зробити негайно, поки ще підтримується проєктний режим роботи необхідних систем охолодження.

При ухваленні розпорядження враховано такі фактори:

інформацію ПрАТ "Укргідроенерго" від 06 червня 2023 року про спрацювання Каховського водосховища за декілька діб внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС;

продовження періодичного обстрілу окупантами промислового майданчика ВП "Запорізька АЕС" та прилеглих територій, внаслідок яких зазнають пошкоджень повітряні лінії зв’язку ЗАЕС з енергосистемою України;

припинення з 17 травня 2023 року передачі даних Автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки (АСКРО) ЗАЕС, що виконує функцію раннього оповіщення;

деградацію системи аварійного реагування на майданчику ЗАЕС та за його межами в умовах тимчасової окупації РФ ЗАЕС, частини Запорізької та Херсонської областей.

Такі обмеження експлуатації енергоблока №5 Запорізької АЕС діятиме до усунення виявлених порушень.

Допомога МАГАТЕ

Сьогодні, 9 червня, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що агентство запускає програму допомоги Україні у відповідь на затоплення дамби у Новій Каховці.

Також Гроссі пообіцяв представити президенту Зеленському новий план МАГАТЕ. За словами Гроссі, Україна може розраховувати на підтримку організації під час подолання наслідків Каховської катастрофи.

Today, I am launching a programme of assistance to 🇺🇦 #Ukraine in response to the Nova Kakhovka dam flooding, following President @ZelenskyyUa's request for international assistance. pic.twitter.com/RWTE29hZ4O — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) June 9, 2023

Нагадаємо, нещодавно у США заявили, що супутники зафіксували вибух на Каховській ГЕС перед її руйнуванням. Аналітики американської розвідки схиляються до того, що за руйнуванням стоїть Росія.