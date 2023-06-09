На ЗАЭС последний энергоблок переводят в режим "холодной остановки"

Вид на Запорожскую АЭС. Фото: google.com

Госатомрегулирование издало указ о переводе последнего энергоблока Запорожской АЭС в "холодную остановку". Такое распоряжение было издано "в связи с невозможностью устранения выявленных нарушений требований ядерной и радиационной безопасности".

Об этом сообщили в Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

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Почему последний блок ЗАЭС перевели в "холодную остановку"

В распоряжении отмечается, что в условиях потери основного проектного источника подпитки брызгальных бассейнов необходимо немедленно начинать перевод энергоблока №5 ЗАЭС в состояние "холодный останов". Это нужно сделать немедленно, пока еще не поддерживается проектный режим работы необходимых систем охлаждения.

При принятии распоряжения учтены следующие факторы:

информацию ЧАО "Укргидроэнерго" от 06 июня 2023 г. о срабатывании Каховского водохранилища за несколько суток в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС;

продолжение периодического обстрела оккупантами промышленной площадки ОП "Запорожская АЭС" и прилегающих территорий, в результате которых терпят повреждения воздушные линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины;

прекращение с 17 мая 2023 передачи Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) ЗАЭС, выполняющей функцию раннего оповещения;

деградацию системы аварийного реагирования на площадке ЗАЭС и вне ее в условиях временной оккупации РФ ЗАЭС, части Запорожской и Херсонской областей.

Такие ограничения эксплуатации энергоблока №5 Запорожской АЭС будут действовать до устранения выявленных нарушений.

Помощь МАГАТЭ

Сегодня, 9 июня, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство запускает программу помощи Украине в ответ на затопление дамбы в Новой Каховке.

Также Гросси пообещал представить президенту Зеленскому новый план МАГАТЭ. По словам Гросси, Украина может рассчитывать на поддержку организации при преодолении последствий Каховской катастрофы.

Сегодня, я хочу, чтобы programme of asistente # 🇺🇦 #Ukraine in response to Nova Kakhovka dam flooding, following President @ZelenskyyUa 's request for international assistance. pic.twitter.com/RWTE29hZ4O — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) 6 июня 2023

Напомним, недавно в США заявили, что спутники зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС перед ее разрушением. Аналитики американской разведки склоняются к тому, что за разрушением стоит Россия.