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На ЗАЭС последний энергоблок переводят в режим "холодной остановки"

9 июня 2023 20:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
На ЗАЭС последний энергоблок переводят в режим "холодной остановки"
Вид на Запорожскую АЭС. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Госатомрегулирование издало указ о переводе последнего энергоблока Запорожской АЭС в "холодную остановку". Такое распоряжение было издано "в связи с невозможностью устранения выявленных нарушений требований ядерной и радиационной безопасности".

Об этом сообщили в Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

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Почему последний блок ЗАЭС перевели в "холодную остановку"

В распоряжении отмечается, что в условиях потери основного проектного источника подпитки брызгальных бассейнов необходимо немедленно начинать перевод энергоблока №5 ЗАЭС в состояние "холодный останов". Это нужно сделать немедленно, пока еще не поддерживается проектный режим работы необходимых систем охлаждения.

При принятии распоряжения учтены следующие факторы:

  • информацию ЧАО "Укргидроэнерго" от 06 июня 2023 г. о срабатывании Каховского водохранилища за несколько суток в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС;
  • продолжение периодического обстрела оккупантами промышленной площадки ОП "Запорожская АЭС" и прилегающих территорий, в результате которых терпят повреждения воздушные линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины;
  • прекращение с 17 мая 2023 передачи Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) ЗАЭС, выполняющей функцию раннего оповещения;
  • деградацию системы аварийного реагирования на площадке ЗАЭС и вне ее в условиях временной оккупации РФ ЗАЭС, части Запорожской и Херсонской областей.

Такие ограничения эксплуатации энергоблока №5 Запорожской АЭС будут действовать до устранения выявленных нарушений.

Помощь МАГАТЭ

Сегодня, 9 июня, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство запускает программу помощи Украине в ответ на затопление дамбы в Новой Каховке.

Также Гросси пообещал представить президенту Зеленскому новый план МАГАТЭ. По словам Гросси, Украина может рассчитывать на поддержку организации при преодолении последствий Каховской катастрофы.      

Напомним, недавно в США заявили, что спутники зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС перед ее разрушением. Аналитики американской разведки склоняются к тому, что за разрушением стоит Россия.

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