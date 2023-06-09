Знищена Каховська ГЕС. Фото: MAXAR

У США заявили, що супутники зафіксували вибух на Каховській ГЕС перед її руйнуванням. Аналітики американської розвідки схиляються до того, що за руйнуванням стоїть Росія.

Про це повідомляє The New York Times.

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Видання повідомляє, що супутники, оснащені інфрачервоними датчиками, виявили ознаки тепла, що відповідає сильному вибуху безпосередньо перед обвалом дамби, що призвело до величезних паводкових вод вниз за течією.

"Аналітики американської розвідки підозрюють, що за руйнуванням дамби стоїть Росія, сказав високопоставлений чиновник адміністрації на умовах анонімності, щоб обговорити оперативні деталі. Але він додав, що розвідувальні служби США досі не мають жодних переконливих доказів щодо відповідальних", — йдеться у NYT.

Зазначається, що представник адміністрації не виключив можливість того, що попередні пошкодження дамби або зростання тиску води могли сприяти обвалу, але американські чиновники вважають, що вибух, навмисний чи випадковий, був найімовірнішим приводом.

Що кажуть сейсмологи

Норвезькі сейсмологи 6 червня зафіксували поблизу Каховської ГЕС сигнали, що свідчать про вибухи. Це відбулося о 02:54 за київським часом, повідомляє NORSAR.

Зазначається, що час і місце збігаються з повідомленнями у ЗМІ про обвал Каховської греблі.

Нагадаємо, Служба безпеки України перехопила телефонну розмову російських окупантів, які зізнаються, що це росіяни підірвали Каховську ГЕС.

У телефонній розмові російські окупанти розповіли, що загарбники хотіли шантажувати Україну підривом дамби, але ненароком влаштували техногенну катастрофу.