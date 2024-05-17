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На Закарпатті прикордонник під час переслідування застрелив чоловіка — подробиці

17 травня 2024 14:22
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Біля кордону з Румунією боєць ДПСУ застрелив чоловіка, що тікав
Прикордонники. Ілюстративне фото: ДПСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Закарпатській області прикордонник застрелив чоловіка, який намагався втекти в Румунію. Чоловік не зупинився на вимогу, тому прикордонник здійснив кілька попереджувальних пострілів у повітря. 

Про це повідомляє пресслужба ДБР у коментарі Інтерфакс-Україна у п'ятницю, 17 травня.

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Прикордонник застрелив чоловіка на Закарпатті

Увечері 15 травня бійці ДПСУ під час патрулювання помітили чоловіка, який прямував у бік кордону з Румунією. Він проігнорував вимогу зупинитися й кинувся тікати, під час його переслідування військовослужбовці здійснили кілька попереджувальних пострілів.

Пізніше прикордонники виявили тіло чоловіка з кульовим пораненням голови. Як з'ясувалися, 39-річний загиблий був уродженцем Дніпра й мав при собі туристичне спорядження й закордонний паспорт.

Працівники ДБР оглянули місце події, вилучили особисті речі чоловіка та зброю, з якої стріляв прикордонник. Військовослужбовців наряду ДПСУ допитали, одного з них затримано — йому готують повідомлення про підозру.

Нагадаємо, українські прикордонники затримали ухилянта, який намагався втекти за кордон, сховавшись у багажному відділенні. Інцидент стався на кордоні з Польщею.

Також ми писали, що поблизу українського кордону затримали чоловіка, який намагався дістатися сусідньої країни. Так, ухилянт використав для цього надувний матрац.

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ДБР
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